В Москве в последнюю неделю августа установится июльская жара
В конце августа в Москве установится жаркая погода до 30 градусов, что соответствует нормам июля, начало сентября будет теплым и без осадков, рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам Вильфанда, 24 августа температура в столице будет держаться на уровне 24–26 градусов, затем до середины недели потеплеет до 27-29 градусов, а в области – до 30. Это на пять градусов выше нормы, отметил метеоролог. 29 и 30 августа в столичном регионе ожидается до 25-28 градусов. По данным Вильфанда, ночью до конца следующей недели будет 10-15 градусов.
Синоптики ранее отмечали, что начиная с воскресенья в Москве можно будет на несколько дней возобновить купальный сезон – в стоячих водоемах вода прогреется до 22 градусов. При этом не рекомендуется проводить в воде слишком много времени, поскольку ночные температуры уже не будут подниматься выше 15–17 градусов.