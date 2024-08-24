В Москве в последнюю неделю августа установится июльская жара

По словам Вильфанда, 24 августа температура в столице будет держаться на уровне 24–26 градусов, затем до середины недели потеплеет до 27-29 градусов, а в области – до 30. Это на пять градусов выше нормы, отметил метеоролог. 29 и 30 августа в столичном регионе ожидается до 25-28 градусов. По данным Вильфанда, ночью до конца следующей недели будет 10-15 градусов.