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В Москве в последнюю неделю августа установится июльская жара

Ведомости

В конце августа в Москве установится жаркая погода до 30 градусов, что соответствует нормам июля, начало сентября будет теплым и без осадков, рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, 24 августа температура в столице будет держаться на уровне 24–26 градусов, затем до середины недели потеплеет до 27-29 градусов, а в области – до 30. Это на пять градусов выше нормы, отметил метеоролог. 29 и 30 августа в столичном регионе ожидается до 25-28 градусов. По данным Вильфанда, ночью до конца следующей недели будет 10-15 градусов. 

Сентябрь в Москве начнется без осадков, в первый день месяца синоптики прогнозируют до 26 градусов.

Синоптики ранее отмечали, что начиная с воскресенья в Москве можно будет на несколько дней возобновить купальный сезон – в стоячих водоемах вода прогреется до 22 градусов. При этом не рекомендуется проводить в воде слишком много времени, поскольку ночные температуры уже не будут подниматься выше 15–17 градусов. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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