Минюст предложил разрешить вдовам погибших военных пользоваться их автомобилями

Кроме того, документом устанавливается порядок постановки автомобилей на государственный учет в отношении супругов погибших военнослужащих «на срок до получения свидетельства о праве на наследство, но не более чем на один год». Постановка на учет транспортных средств будет осуществляться на основании свидетельства о смерти участника спецоперации, справки об обстоятельствах его гибели, а также свидетельстве о заключении брака.