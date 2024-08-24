Минюст предложил разрешить вдовам погибших военных пользоваться их автомобилями
Минюст России разработал поправки в законодательство, которые позволяют вдовам участников специальной военной операции использовать транспортные средства, владельцами которых были их погибшие супруги. Проекты закона и постановления правительства опубликованы на сайте правовой информации.
Речь идет о внесении изменений в Правила государственной регистрации транспортных средств, а также в одну из статей закона «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
«Супруги лиц, погибших в ходе проведения специальной военной операции, признаются владельцами транспортных средств для целей их временной регистрации», – говорится в проекте постановления.
Кроме того, документом устанавливается порядок постановки автомобилей на государственный учет в отношении супругов погибших военнослужащих «на срок до получения свидетельства о праве на наследство, но не более чем на один год». Постановка на учет транспортных средств будет осуществляться на основании свидетельства о смерти участника спецоперации, справки об обстоятельствах его гибели, а также свидетельстве о заключении брака.
Проекты документов были опубликованы 23 августа для общественного обсуждения, оно продлится до 6 сентября.