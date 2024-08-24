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Минюст предложил разрешить вдовам погибших военных пользоваться их автомобилями

Ведомости

Минюст России разработал поправки в законодательство, которые позволяют вдовам участников специальной военной операции использовать транспортные средства, владельцами которых были их погибшие супруги. Проекты закона и постановления правительства опубликованы на сайте правовой информации.

Речь идет о внесении изменений в Правила государственной регистрации транспортных средств, а также в одну из статей ‎закона «О государственной регистрации транспортных средств ‎в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

«Супруги лиц, погибших в ходе проведения специальной военной операции, признаются владельцами транспортных средств для целей их временной регистрации», – говорится в проекте постановления. 

Кроме того, документом устанавливается порядок постановки автомобилей на государственный учет в отношении супругов погибших военнослужащих «на срок до получения свидетельства о праве на наследство, но не более чем на один год». Постановка на учет транспортных средств будет осуществляться на основании свидетельства о смерти участника спецоперации, справки об обстоятельствах его гибели, а также свидетельстве о заключении брака.

Проекты документов были опубликованы 23 августа для общественного обсуждения, оно продлится до 6 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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