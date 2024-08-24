Умер бывший игрок «Что? Где? Когда?» Бялко
Физик-ядерщик, журналист и бывший участник интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его дочь.
По ее словам, Бялко умер вечером 23 августа, причину смерти она не уточнила. Прощание с ним запланировано на 27 августа, но место захоронения пока не определено.
Александр Бялко родился 28 августа 1952 г. был физиком-ядерщиком, кандидатом физико-математических наук. Он окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ), в котором в последствии преподавал, а также Московский институт журналистики при МГУ и Московский институт иностранных языков. В дальнейшем работал в различных научных и управленческих должностях, был заместителем директора компании «Бренер» и заместителем директора по науке на опытном химико-металлургическом заводе «Гиредмета». В период с 2008 по 2009 гг. занимал должность декана Академии труда и социальных отношений.
Вел программу на радиостанции «Культура». В клуб «Что? Где? Когда?» Бялко пришел в 1979 г. и оставался его участником до 2010 г.