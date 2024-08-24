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Умер бывший игрок «Что? Где? Когда?» Бялко

Ведомости

Физик-ядерщик, журналист и бывший участник интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его дочь.

По ее словам, Бялко умер вечером 23 августа, причину смерти она не уточнила. Прощание с ним запланировано на 27 августа, но место захоронения пока не определено.

Александр Бялко родился 28 августа 1952 г. был физиком-ядерщиком, кандидатом физико-математических наук. Он окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ), в котором в последствии преподавал, а также Московский институт журналистики при МГУ и Московский институт иностранных языков. В дальнейшем работал в различных научных и управленческих должностях, был заместителем директора компании «Бренер» и заместителем директора по науке на опытном химико-металлургическом заводе «Гиредмета». В период с 2008 по 2009 гг. занимал должность декана Академии труда и социальных отношений.

Вел программу на радиостанции «Культура». В клуб «Что? Где? Когда?» Бялко пришел в 1979 г. и оставался его участником до 2010 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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