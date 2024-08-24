Умер бывший игрок «Что? Где? Когда?» Бялко

Александр Бялко родился 28 августа 1952 г. был физиком-ядерщиком, кандидатом физико-математических наук. Он окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ), в котором в последствии преподавал, а также Московский институт журналистики при МГУ и Московский институт иностранных языков. В дальнейшем работал в различных научных и управленческих должностях, был заместителем директора компании «Бренер» и заместителем директора по науке на опытном химико-металлургическом заводе «Гиредмета». В период с 2008 по 2009 гг. занимал должность декана Академии труда и социальных отношений.