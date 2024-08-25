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Умер главный конструктор комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга

Ведомости

Главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга умер в возрасте 91 года. Об этом сообщил холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).

«С прискорбием сообщаем, что на 92-м году жизни скончался Олег Иванович Мамалыга – главный конструктор ракетного комплекса «Искандер-М», – сказано в сообщении.

Руководство и коллектив холдинга выразили соболезнования родным и близким конструктора.

Мамалыга принимал участие в разработке вооружения и военной техники, включая разработку первых советских противотанковых ракетных комплексов («Шмель» и «Малютка»), межконтинентальной ракеты «Гном», тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов («Точка», «Ока» и «Ока-У»).

Мамалыга родился 4 апреля 1933 г. в семье военного. После окончания школы поступил в Ленинградский военно-механический институт на инженера-ракетчика и по распределению попал в Специальное конструкторское бюро в Коломне. Первым проектом конструктора стал противотанковый управляемый реактивный снаряд «Шмель», принятый на вооружение в 1960 г. Принимал участие в разработке межконтинентальной баллистической ракеты «Гном». В 1975 г. были завершены работы над первым подобным комплексом «Точка». После Мамалыга участвовал в создании оперативно-тактического ракетного комплекса «Ока» и многоцелевой ракеты для геофизических исследований «Сфера». В 2006 г. самая известная разработка конструктора «Искандер-М» была принята на вооружение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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