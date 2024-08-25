Умер главный конструктор комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга

Мамалыга родился 4 апреля 1933 г. в семье военного. После окончания школы поступил в Ленинградский военно-механический институт на инженера-ракетчика и по распределению попал в Специальное конструкторское бюро в Коломне. Первым проектом конструктора стал противотанковый управляемый реактивный снаряд «Шмель», принятый на вооружение в 1960 г. Принимал участие в разработке межконтинентальной баллистической ракеты «Гном». В 1975 г. были завершены работы над первым подобным комплексом «Точка». После Мамалыга участвовал в создании оперативно-тактического ракетного комплекса «Ока» и многоцелевой ракеты для геофизических исследований «Сфера». В 2006 г. самая известная разработка конструктора «Искандер-М» была принята на вооружение.