Умер главный конструктор комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга
Главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга умер в возрасте 91 года. Об этом сообщил холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).
«С прискорбием сообщаем, что на 92-м году жизни скончался Олег Иванович Мамалыга – главный конструктор ракетного комплекса «Искандер-М», – сказано в сообщении.
Руководство и коллектив холдинга выразили соболезнования родным и близким конструктора.
Мамалыга принимал участие в разработке вооружения и военной техники, включая разработку первых советских противотанковых ракетных комплексов («Шмель» и «Малютка»), межконтинентальной ракеты «Гном», тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов («Точка», «Ока» и «Ока-У»).
Мамалыга родился 4 апреля 1933 г. в семье военного. После окончания школы поступил в Ленинградский военно-механический институт на инженера-ракетчика и по распределению попал в Специальное конструкторское бюро в Коломне. Первым проектом конструктора стал противотанковый управляемый реактивный снаряд «Шмель», принятый на вооружение в 1960 г. Принимал участие в разработке межконтинентальной баллистической ракеты «Гном». В 1975 г. были завершены работы над первым подобным комплексом «Точка». После Мамалыга участвовал в создании оперативно-тактического ракетного комплекса «Ока» и многоцелевой ракеты для геофизических исследований «Сфера». В 2006 г. самая известная разработка конструктора «Искандер-М» была принята на вооружение.