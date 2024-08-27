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Медведев предложил французским властям задержать Цукерберга после Дурова

Ведомости

Французским властям следует задержать Марка Цукерберга, так как в созданном им Facebook (принадлежит Meta, ее деятельность признана в России экстремистской и запрещена) происходят вещи, подобные тем, в которых обвиняют создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами на выборах от партии «Единая Россия».

Дуров был задержан правоохранителями 24 августа во французском аэропорту Ле-Бурже. Сообщалось, что в рамках дела расследуются преступления по 12 статьям, включая соучастие в преступлениях, связанных с хранением и распространением детской порнографии, оборотом наркотиков и мошенничеством. Официально обвинения пока не предъявлены. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова «никоим образом не политическое решение».

25 августа американский бизнесмен и владелец соцсети X Илон Маск заявил, что Цукерберга не арестовывают, потому что он подчиняется требованиям западных правительств по поводу применения цензуры в его проектах. 27 августа стало известно, что создатель Facebook признал оказание давления со стороны администрации президента США Джо Байдена в 2021 г., связанное с цензурой контента о COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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