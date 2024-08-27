Медведев предложил французским властям задержать Цукерберга после Дурова
Французским властям следует задержать Марка Цукерберга, так как в созданном им Facebook (принадлежит Meta, ее деятельность признана в России экстремистской и запрещена) происходят вещи, подобные тем, в которых обвиняют создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами на выборах от партии «Единая Россия».
Дуров был задержан правоохранителями 24 августа во французском аэропорту Ле-Бурже. Сообщалось, что в рамках дела расследуются преступления по 12 статьям, включая соучастие в преступлениях, связанных с хранением и распространением детской порнографии, оборотом наркотиков и мошенничеством. Официально обвинения пока не предъявлены. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова «никоим образом не политическое решение».
25 августа американский бизнесмен и владелец соцсети X Илон Маск заявил, что Цукерберга не арестовывают, потому что он подчиняется требованиям западных правительств по поводу применения цензуры в его проектах. 27 августа стало известно, что создатель Facebook признал оказание давления со стороны администрации президента США Джо Байдена в 2021 г., связанное с цензурой контента о COVID-19.