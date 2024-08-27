Медведев предложил французским властям задержать Цукерберга после Дурова

Французским властям следует задержать Марка Цукерберга, так как в созданном им Facebook (принадлежит Meta, ее деятельность признана в России экстремистской и запрещена) происходят вещи, подобные тем, в которых обвиняют создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами на выборах от партии «Единая Россия».