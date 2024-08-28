МВД хочет внести изменения в правила депортации несовершеннолетних иностранцев
Министерство внутренних дел России предлагает внести изменения в правила депортации несовершеннолетних иностранных граждан. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, при депортации иностранного гражданина, не достигшего возраста 18 лет, будет устанавливаться его законный представитель, который находится на территории России. В отношении законного представителя-иностранца ведомство планирует применять аналогичное решение о выдворении. Если проект приказа примут, предполагается, что он вступит в силу с 5 февраля 2025 г.
27 июня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявил о необходимости изменить миграционную политику страны. По мнению главы СКР, менять политику нужно с помощью механизма внутренней миграции, «обеспечив достойный уровень гарантий соотечественникам, используя опыт советского прошлого».
21 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на рассмотрении нижней палаты находятся 28 проектов законов о регулировании вопросов миграции. Инициативами предлагается, в частности, запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить в страну свои семьи и ввести ограничение на занятие определенными видами трудовой деятельности для иностранцев.