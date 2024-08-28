МВД хочет внести изменения в правила депортации несовершеннолетних иностранцев

Согласно документу, при депортации иностранного гражданина, не достигшего возраста 18 лет, будет устанавливаться его законный представитель, который находится на территории России. В отношении законного представителя-иностранца ведомство планирует применять аналогичное решение о выдворении. Если проект приказа примут, предполагается, что он вступит в силу с 5 февраля 2025 г.