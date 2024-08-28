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МВД хочет внести изменения в правила депортации несовершеннолетних иностранцев

Ведомости

Министерство внутренних дел России предлагает внести изменения в правила депортации несовершеннолетних иностранных граждан. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, при депортации иностранного гражданина, не достигшего возраста 18 лет, будет устанавливаться его законный представитель, который находится на территории России. В отношении законного представителя-иностранца ведомство планирует применять аналогичное решение о выдворении. Если проект приказа примут, предполагается, что он вступит в силу с 5 февраля 2025 г.

27 июня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявил о необходимости изменить миграционную политику страны. По мнению главы СКР, менять политику нужно с помощью механизма внутренней миграции, «обеспечив достойный уровень гарантий соотечественникам, используя опыт советского прошлого».

21 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на рассмотрении нижней палаты находятся 28 проектов законов о регулировании вопросов миграции. Инициативами предлагается, в частности, запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить в страну свои семьи и ввести ограничение на занятие определенными видами трудовой деятельности для иностранцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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