В Сумах произошел пожар
В Сумах на Украине начался пожар после удара. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация (ОВА) в своем Telegram-канале.
По данным на 8:00 мск в Сумской городской общине произошел взрыв. Из-за пожара наблюдается задымление в отдельных микрорайонах города. Власти призвали жителей плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полного тушения огня.
Согласно данным карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога на территории Сумской области действовала ночью 30 августа около шести часов.
Воздушную тревогу сегодня ночью также объявляли в Полтавской, Николаевской, Винницкой и нескольких других областях. Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что ночью ударам подвергся промышленный объект.
В Кремле и Минобороны неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктурой.
В предыдущий раз Минобороны РФ сообщало о массированном ударе по территории Украины 26 августа. Были атакованы электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Кроме того, поражение было нанесено газокомпрессорным станциям во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, которые обеспечивали функционирование газотранспортной системы страны.