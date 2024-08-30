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В Сумах произошел пожар

Ведомости

В Сумах на Украине начался пожар после удара. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация (ОВА) в своем Telegram-канале.

По данным на 8:00 мск в Сумской городской общине произошел взрыв. Из-за пожара наблюдается задымление в отдельных микрорайонах города. Власти призвали жителей плотно закрыть окна и двери и по возможности не выходить из помещений до полного тушения огня.

Согласно данным карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога на территории Сумской области действовала ночью 30 августа около шести часов.

Воздушную тревогу сегодня ночью также объявляли в Полтавской, Николаевской, Винницкой и нескольких других областях. Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что ночью ударам подвергся промышленный объект. 

В Кремле и Минобороны неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктурой. 

В предыдущий раз Минобороны РФ сообщало о массированном ударе по территории Украины 26 августа. Были атакованы электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Кроме того, поражение было нанесено газокомпрессорным станциям во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, которые обеспечивали функционирование газотранспортной системы страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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