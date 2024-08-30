В Сумах произошел пожар

В предыдущий раз Минобороны РФ сообщало о массированном ударе по территории Украины 26 августа. Были атакованы электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Кроме того, поражение было нанесено газокомпрессорным станциям во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, которые обеспечивали функционирование газотранспортной системы страны.