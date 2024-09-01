В России начали действовать новые правила расчета оплаты переработок
В России 1 сентября вступил в силу закон, которым вводятся поправки в Трудовой кодекс (ТК) о включении в оплату за сверхурочные работы компенсационных и стимулирующих выплат.
Теперь при расчете оплаты за сверхурочную работу работодатели будут учитывать компенсационные и стимулирующие выплаты, следует из документа. До введения изменений работодатели могли принимать во внимание только тарифную ставку или оклад без учета таких выплат и платить не больше, чем обычно. Договоры и соглашения, заключенные с сотрудниками до сентября 2024 г., не будут пересматриваться из-за нововведений.
Законопроект был разработан во исполнение решения Конституционного суда (КС) по жалобе сторожа из Кемеровской области. «Ведомости» со ссылкой на решение суда писали, что сверхурочная работа в РФ зачастую оплачивается исходя лишь из тарифной ставки или оклада, которые, как правило, составляют не более 10–25% зарплаты. Таким образом, работник за сверхурочную работу получает оплату, которая может оказаться ниже оплаты за ту же работу, выполняемую в пределах установленной продолжительности рабочего времени. КС признал положения ч. 1 ст. 152 ТК не соответствующими Конституции и постановил внести в нее изменения.
В декабре 2023 г. комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила разработанные Минтрудом поправки в ТК, а в апреле 2024 г. закон подписал президент РФ Владимир Путин.