В России начали действовать новые правила расчета оплаты переработок

Законопроект был разработан во исполнение решения Конституционного суда (КС) по жалобе сторожа из Кемеровской области. «Ведомости» со ссылкой на решение суда писали, что сверхурочная работа в РФ зачастую оплачивается исходя лишь из тарифной ставки или оклада, которые, как правило, составляют не более 10–25% зарплаты. Таким образом, работник за сверхурочную работу получает оплату, которая может оказаться ниже оплаты за ту же работу, выполняемую в пределах установленной продолжительности рабочего времени. КС признал положения ч. 1 ст. 152 ТК не соответствующими Конституции и постановил внести в нее изменения.