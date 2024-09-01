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В России начали действовать новые правила расчета оплаты переработок

Ведомости

В России 1 сентября вступил в силу закон, которым вводятся поправки в Трудовой кодекс (ТК) о включении в оплату за сверхурочные работы компенсационных и стимулирующих выплат.

Теперь при расчете оплаты за сверхурочную работу работодатели будут учитывать компенсационные и стимулирующие выплаты, следует из документа. До введения изменений работодатели могли принимать во внимание только тарифную ставку или оклад без учета таких выплат и платить не больше, чем обычно. Договоры и соглашения, заключенные с сотрудниками до сентября 2024 г., не будут пересматриваться из-за нововведений.

Законопроект был разработан во исполнение решения Конституционного суда (КС) по жалобе сторожа из Кемеровской области. «Ведомости» со ссылкой на решение суда писали, что сверхурочная работа в РФ зачастую оплачивается исходя лишь из тарифной ставки или оклада, которые, как правило, составляют не более 10–25% зарплаты. Таким образом, работник за сверхурочную работу получает оплату, которая может оказаться ниже оплаты за ту же работу, выполняемую в пределах установленной продолжительности рабочего времени. КС признал положения ч. 1 ст. 152 ТК не соответствующими Конституции и постановил внести в нее изменения.

В декабре 2023 г. комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила разработанные Минтрудом поправки в ТК, а в апреле 2024 г. закон подписал президент РФ Владимир Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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