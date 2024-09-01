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Фигурант дела о взятках при выполнении гособоронзаказа задолжал 2 млрд рублей

Ведомости

Фигурант уголовного дела о взятках при выполнении гособоронзаказа по строительству военной клиники в Санкт-Петербурге должен более 2 млрд руб. за неисполнение обязательств по заключенному в 2021 г. контракту. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы пишет «РИА Новости».

Речь идет о контракте на строительство и реконструкцию зданий в военном городке Международного противоминного центра ВС РФ. Из судебных документов следует, что договор был заключен в 2021 г., а в 2024 г. заказчик через суд потребовал взыскать с подрядчика более 2 млрд руб. Суд обязал компанию выплатить долг по контракту (1,7 млрд руб.) и неустойку более чем в 300 млн руб.

В Следственном комитете России 31 августа сообщили о расследовании уголовного дела о взятках и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Фигурантами дела проходят трое сотрудников одной из военно-строительных компаний. Дело о даче взятке также возбуждено в отношении генерального директора частной строительной организации. Подозреваемых заключили под стражу. Расследование связано с контрактом между Минобороны и военно-строительной компанией на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

По данным «РИА Новости», субподрядчиком по контракту проходила фирма, гендиректор которой подозревается в даче взятки, и эта же компания выполняла работу по контракту на строительство и реконструкцию зданий Международного противоминного центра ВС РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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