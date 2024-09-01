Фигурант дела о взятках при выполнении гособоронзаказа задолжал 2 млрд рублей

Речь идет о контракте на строительство и реконструкцию зданий в военном городке Международного противоминного центра ВС РФ. Из судебных документов следует, что договор был заключен в 2021 г., а в 2024 г. заказчик через суд потребовал взыскать с подрядчика более 2 млрд руб. Суд обязал компанию выплатить долг по контракту (1,7 млрд руб.) и неустойку более чем в 300 млн руб.