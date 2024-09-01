Фигурант дела о взятках при выполнении гособоронзаказа задолжал 2 млрд рублей
Фигурант уголовного дела о взятках при выполнении гособоронзаказа по строительству военной клиники в Санкт-Петербурге должен более 2 млрд руб. за неисполнение обязательств по заключенному в 2021 г. контракту. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы пишет «РИА Новости».
Речь идет о контракте на строительство и реконструкцию зданий в военном городке Международного противоминного центра ВС РФ. Из судебных документов следует, что договор был заключен в 2021 г., а в 2024 г. заказчик через суд потребовал взыскать с подрядчика более 2 млрд руб. Суд обязал компанию выплатить долг по контракту (1,7 млрд руб.) и неустойку более чем в 300 млн руб.
В Следственном комитете России 31 августа сообщили о расследовании уголовного дела о взятках и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Фигурантами дела проходят трое сотрудников одной из военно-строительных компаний. Дело о даче взятке также возбуждено в отношении генерального директора частной строительной организации. Подозреваемых заключили под стражу. Расследование связано с контрактом между Минобороны и военно-строительной компанией на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.
По данным «РИА Новости», субподрядчиком по контракту проходила фирма, гендиректор которой подозревается в даче взятки, и эта же компания выполняла работу по контракту на строительство и реконструкцию зданий Международного противоминного центра ВС РФ.