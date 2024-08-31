В Москве по делу о взятках при выполнении гособоронзаказа прошли аресты

По данным следствия, в качестве субподрядчика было привлечено общество с ограниченной ответственностью. Генеральный директор компании с августа 2021 г. по 8 февраля 2023 г. «передавал действовавшим в составе организованной группы представителям военно-строительной компаний взятку за согласование представляемых заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства». Кроме того, он также оказывал общее покровительство, что повлекло необоснованную выдачу аванса фирме.