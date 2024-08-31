В Москве по делу о взятках при выполнении гособоронзаказа прошли аресты
В Москве расследуется уголовное дело в отношении бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний по факту получения взятки и злоупотребления должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. По делу о даче взятки проходит глава фирмы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.
Трем бывшим сотрудникам строительной компании вменяется совершение преступления по ст. 290 и 285.4 УК РФ (получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа). По данным СК, дело о даче взятке также возбуждено в отношении генерального директора частной строительной организации. Подозреваемых заключили под стражу.
Предполагаемые преступления связаны с контрактом от мая 2021 г. между Минобороны и военно-строительной компанией – на корректировку проектной документации и завершение строительства корпусов клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.
По данным следствия, в качестве субподрядчика было привлечено общество с ограниченной ответственностью. Генеральный директор компании с августа 2021 г. по 8 февраля 2023 г. «передавал действовавшим в составе организованной группы представителям военно-строительной компаний взятку за согласование представляемых заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства». Кроме того, он также оказывал общее покровительство, что повлекло необоснованную выдачу аванса фирме.
В августе бывшему заместителю министра обороны Дмитрию Булгакову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах писал, что уголовное дело связано с поставкой определенного оборудования Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.