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ТАСС: бывшему замминистра обороны Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве

Ведомости

Бывшему заместителю министра обороны Дмитрию Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Булгакову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Оно связано с поставкой определенного оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Грязинский пищевой комбинат, информация о котором была ранее, в материалах дела пока не фигурирует», – рассказал собеседник агентства.

26 июля Булгаков был арестован. Он помещен в СИЗО «Лефортово». Сообщалось также, что по делу проходят Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова, которые входят в совет директоров Грязинского пищевого комбината. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). 

Булгаков окончил Вольское высшее военное училище тыла имени Ленинского Комсомола, Военную академию тыла и транспорта, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России. В разные годы был заместителем начальника тыла Забайкальского военного округа, начальником штаба тыла Московского военного округа, начальником штаба тыла ВС РФ. В должности замминистра обороны с 2010 г. курировал материально-техническое обеспечения ВС РФ, а с 2015 по 2017 г. – вопросы строительства железнодорожной линии. В мае 2016 г. получил звание Героя России. Находится под санкциями ЕС, США и других стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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