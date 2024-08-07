ТАСС: бывшему замминистра обороны Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве

Булгаков окончил Вольское высшее военное училище тыла имени Ленинского Комсомола, Военную академию тыла и транспорта, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России. В разные годы был заместителем начальника тыла Забайкальского военного округа, начальником штаба тыла Московского военного округа, начальником штаба тыла ВС РФ. В должности замминистра обороны с 2010 г. курировал материально-техническое обеспечения ВС РФ, а с 2015 по 2017 г. – вопросы строительства железнодорожной линии. В мае 2016 г. получил звание Героя России. Находится под санкциями ЕС, США и других стран.