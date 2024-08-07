ТАСС: бывшему замминистра обороны Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве
Бывшему заместителю министра обороны Дмитрию Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Булгакову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Оно связано с поставкой определенного оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Грязинский пищевой комбинат, информация о котором была ранее, в материалах дела пока не фигурирует», – рассказал собеседник агентства.
26 июля Булгаков был арестован. Он помещен в СИЗО «Лефортово». Сообщалось также, что по делу проходят Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова, которые входят в совет директоров Грязинского пищевого комбината. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).
Булгаков окончил Вольское высшее военное училище тыла имени Ленинского Комсомола, Военную академию тыла и транспорта, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России. В разные годы был заместителем начальника тыла Забайкальского военного округа, начальником штаба тыла Московского военного округа, начальником штаба тыла ВС РФ. В должности замминистра обороны с 2010 г. курировал материально-техническое обеспечения ВС РФ, а с 2015 по 2017 г. – вопросы строительства железнодорожной линии. В мае 2016 г. получил звание Героя России. Находится под санкциями ЕС, США и других стран.