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Синоптик назвал 1 сентября самым жарким в Москве с начала XXI века

Ведомости

В Москве 1 сентября 2024 г. стало самым жарким с начала XXI века, днем температура достигла отметки в 29 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Такую температуру 1 сентября в 15.00 зафиксировали на базовой метеостанции ВДНХ. 

«Таким образом, этот день, как и ожидалось, стал самым жарким среди всех "первых сентября" в век глобального потепления», – написал Леус. 

По его данным, до этого самым жарким первым днем осени считалось 1 сентября 2002 г. Тогда воздух в столице прогрелся до 28,9 градусов. Ожидается, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха этого дня, установленный в 1938 г. на уровне 30,8 градуса, побит не будет. При этом в Подмосковье сентябрьская жара может установить рекорды: в Коломне до максимума осталось 0,6 градусов, а в Можайске – всего 0,1 градуса, добавил Леус.

Последняя неделя августа также была жаркой в столице. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал потепление до 30 градусов в конце месяца, что соответствует нормам июля. Начало сентября, как отмечал метеоролог, также будет теплым и без осадков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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