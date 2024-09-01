Синоптик назвал 1 сентября самым жарким в Москве с начала XXI века

По его данным, до этого самым жарким первым днем осени считалось 1 сентября 2002 г. Тогда воздух в столице прогрелся до 28,9 градусов. Ожидается, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха этого дня, установленный в 1938 г. на уровне 30,8 градуса, побит не будет. При этом в Подмосковье сентябрьская жара может установить рекорды: в Коломне до максимума осталось 0,6 градусов, а в Можайске – всего 0,1 градуса, добавил Леус.