Синоптик назвал 1 сентября самым жарким в Москве с начала XXI века
В Москве 1 сентября 2024 г. стало самым жарким с начала XXI века, днем температура достигла отметки в 29 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Такую температуру 1 сентября в 15.00 зафиксировали на базовой метеостанции ВДНХ.
«Таким образом, этот день, как и ожидалось, стал самым жарким среди всех "первых сентября" в век глобального потепления», – написал Леус.
По его данным, до этого самым жарким первым днем осени считалось 1 сентября 2002 г. Тогда воздух в столице прогрелся до 28,9 градусов. Ожидается, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха этого дня, установленный в 1938 г. на уровне 30,8 градуса, побит не будет. При этом в Подмосковье сентябрьская жара может установить рекорды: в Коломне до максимума осталось 0,6 градусов, а в Можайске – всего 0,1 градуса, добавил Леус.
Последняя неделя августа также была жаркой в столице. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал потепление до 30 градусов в конце месяца, что соответствует нормам июля. Начало сентября, как отмечал метеоролог, также будет теплым и без осадков.