СМИ опубликовали фотографии Дурова и Вавиловой во время прогулки в Париже
Основателя Telegram Павла Дурова, обвиняемого в ряде преступлений во Франции, заметили на Елисейских полях в Париже с 24-летней «спутницей» Юлией Вавиловой. Фотографии публикует издание ParisMatch.
Дуров находится в Париже после предъявленных 28 августа обвинений во французском суде. Бизнесмену запретили покидать страну на время следствия. ParisMatch пишет, что 39-летний Дуров «прогуливался» по Елисейским полям с 24-летней криптоблогером Вавиловой. Издание утверждает, что она является партнером Дурова последние два года.
СМИ обратили внимание на Вавилову после задержания Дурова 24 августа. По сообщению Telegram-канала Shot, криптоблогер за последние несколько лет была в ряде стран в те же даты, что и предприниматель. Сам Дуров при этом в ее соцсетях замечен не был.
24 августа этого года предпринимателя задержали во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Азербайджана. Обвинения Дурову предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.
Вместе с ним, как писали СМИ, были задержаны его телохранитель и ассистентка. Среди задержанных могла быть Вавилова. Она и телохранитель были отпущены правоохранителями через два дня после задержания.