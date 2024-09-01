СМИ опубликовали фотографии Дурова и Вавиловой во время прогулки в Париже

СМИ обратили внимание на Вавилову после задержания Дурова 24 августа. По сообщению Telegram-канала Shot, криптоблогер за последние несколько лет была в ряде стран в те же даты, что и предприниматель. Сам Дуров при этом в ее соцсетях замечен не был.