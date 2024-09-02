Путин посетил крупнейший буддийский монастырь в России

Путин рано утром 2 сентября прилетел в столицу Тувы город Кызыл. Это первая рабочая поездка президента в регион с 2014 г. Тогда он принимал участие в торжественных мероприятиях, посвященных столетию вхождения Тувы в состав России. До этого он провел несколько дней в Туве в августе 2007 г. В поездке с ним был правящий князь Монако Альберт II.