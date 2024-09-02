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Путин посетил крупнейший буддийский монастырь в России

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Президент России Владимир Путин посетил крупнейший буддийский монастырь в стране «Тубтен Шедруб Линг», который расположен в Туве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Храмовый комплекс торжественно открыли 28 апреля 2023 г. Другое его название – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Место для монастыря благословил Далай-лама XIV во время своего единственного визита в Туву в сентябре 1992 г.

Храмовый комплекс занимает 10 га. Монастырь высотой 56 м состоит из 12 этажей, планируется строительство второй очереди комплекса. В молитвенном помещении монастыря установлены шесть статуй буддийских божеств, в том числе главная – Будды Шакьямуни. Духовным лидером буддистов Тувы является Камбы-лама.

Путин рано утром 2 сентября прилетел в столицу Тувы город Кызыл. Это первая рабочая поездка президента в регион с 2014 г. Тогда он принимал участие в торжественных мероприятиях, посвященных столетию вхождения Тувы в состав России. До этого он провел несколько дней в Туве в августе 2007 г. В поездке с ним был правящий князь Монако Альберт II.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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