Путин посетил крупнейший буддийский монастырь в России
Президент России Владимир Путин посетил крупнейший буддийский монастырь в стране «Тубтен Шедруб Линг», который расположен в Туве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Храмовый комплекс торжественно открыли 28 апреля 2023 г. Другое его название – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Место для монастыря благословил Далай-лама XIV во время своего единственного визита в Туву в сентябре 1992 г.
Храмовый комплекс занимает 10 га. Монастырь высотой 56 м состоит из 12 этажей, планируется строительство второй очереди комплекса. В молитвенном помещении монастыря установлены шесть статуй буддийских божеств, в том числе главная – Будды Шакьямуни. Духовным лидером буддистов Тувы является Камбы-лама.
Путин рано утром 2 сентября прилетел в столицу Тувы город Кызыл. Это первая рабочая поездка президента в регион с 2014 г. Тогда он принимал участие в торжественных мероприятиях, посвященных столетию вхождения Тувы в состав России. До этого он провел несколько дней в Туве в августе 2007 г. В поездке с ним был правящий князь Монако Альберт II.