Умер конструктор подводных лодок Игорь Спасский
В возрасте 98 лет скончался конструктор подводных лодок, академик РАН и почетный гражданин Санкт-Петербурга Игорь Спасский, сообщил губернатор Александр Беглов. Его соболезнования опубликовала пресс-служба петербургского правительства.
«Игорь Дмитриевич был одним из тех редких людей, чьи знания и талант направляли развитие целой отрасли, определяли её будущее и обеспечивали безопасность нашего государства. С его именем связаны проекты, ставшие основой стратегического потенциала Военно-Морского Флота России.<…> На протяжении десятилетий Игорь Дмитриевич Спасский не только создавал новые поколения подводных лодок, но и сохранял коллектив единомышленников, передавая им свой бесценный опыт», – отметил Беглов.
Губернатор также добавил, что Спасский сформировал целую школу ученых и конструкторов, которые на сегодняшний день продолжают его дело. Беглов выразил соболезнования родным и близким покойного, его коллегам и соратникам.
Игорь Спасский родился 2 сентября 1926 г. В РАН его называют крупнейшим специалистом в области подводного кораблестроения и машиностроения. Спасский разработал ряд фундаментальных технических направлений, обеспечивающих высокую эффективность и безопасность эксплуатации подлодок и их атомных энергетических установок. Им был определен оптимальный объем автоматизации управления подлодками, а также разработаны принципиально новые технологические методы строительства таких лодок, существенно снижающие сроки и затраты на их строительство и повышающие боевые характеристики.
25 августа стало известно о смерти главного конструктора оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олега Мамалыги, ему был 91 год. Мамалыга участвовал в разработке вооружения и военной техники, включая разработку первых советских противотанковых ракетных комплексов («Шмель» и «Малютка»), межконтинентальной ракеты «Гном», тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов («Точка», «Ока» и «Ока-У»).