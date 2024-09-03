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Умер конструктор подводных лодок Игорь Спасский

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В возрасте 98 лет скончался конструктор подводных лодок, академик РАН и почетный гражданин Санкт-Петербурга Игорь Спасский, сообщил губернатор Александр Беглов. Его соболезнования опубликовала пресс-служба петербургского правительства.

«Игорь Дмитриевич был одним из тех редких людей, чьи знания и талант направляли развитие целой отрасли, определяли её будущее и обеспечивали безопасность нашего государства. С его именем связаны проекты, ставшие основой стратегического потенциала Военно-Морского Флота России.<…> На протяжении десятилетий Игорь Дмитриевич Спасский не только создавал новые поколения подводных лодок, но и сохранял коллектив единомышленников, передавая им свой бесценный опыт», – отметил Беглов.

Губернатор также добавил, что Спасский сформировал целую школу ученых и конструкторов, которые на сегодняшний день продолжают его дело. Беглов выразил соболезнования родным и близким покойного, его коллегам и соратникам.

Игорь Спасский родился 2 сентября 1926 г. В РАН его называют крупнейшим специалистом в области подводного кораблестроения и машиностроения. Спасский разработал ряд фундаментальных технических направлений, обеспечивающих высокую эффективность и безопасность эксплуатации подлодок и их атомных энергетических установок. Им был определен оптимальный объем автоматизации управления подлодками, а также разработаны принципиально новые технологические методы строительства таких лодок, существенно снижающие сроки и затраты на их строительство и повышающие боевые характеристики.

25 августа стало известно о смерти главного конструктора оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олега Мамалыги, ему был 91 год. Мамалыга участвовал в разработке вооружения и военной техники, включая разработку первых советских противотанковых ракетных комплексов («Шмель» и «Малютка»), межконтинентальной ракеты «Гном», тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов («Точка», «Ока» и «Ока-У»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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