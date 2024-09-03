Умер конструктор подводных лодок Игорь Спасский

Игорь Спасский родился 2 сентября 1926 г. В РАН его называют крупнейшим специалистом в области подводного кораблестроения и машиностроения. Спасский разработал ряд фундаментальных технических направлений, обеспечивающих высокую эффективность и безопасность эксплуатации подлодок и их атомных энергетических установок. Им был определен оптимальный объем автоматизации управления подлодками, а также разработаны принципиально новые технологические методы строительства таких лодок, существенно снижающие сроки и затраты на их строительство и повышающие боевые характеристики.