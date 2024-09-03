Тело россиянина со следами пыток нашли на Пхукете

Предварительное следствие установило, что погибший – 27-летний Илья Орлов, который прибыл в Таиланд 24 апреля в составе туристической группы. Об этом свидетельствуют документы, наденные в его сумке. Причиной смерти, по-видимому, стало нападение. Орлов, скорее всего, умер от ран, после чего его тело выбросили в придорожную канаву рядом с пляжем Карон.