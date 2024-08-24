На Пхукете установили личности погибших из-за схода оползня россиян

О гибели восьми человек, в числе которых были российские граждане, сообщила ранее газета Khaosod. Сход оползня в провинции Пхукет в районе Карон произошел из-за продолжительных проливных дождей. По данным Telegram-канала Shot, в результате стихийного бедствия погибла пара из Владивостока.