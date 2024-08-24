На Пхукете установили личности погибших из-за схода оползня россиян
Установлены личности двух россиян, погибших в результате схода оползня на острове Пхукет в Таиланде, их родственники оповещены. Об этом сообщило генеральное консульство России на острове.
«Личности скончавшихся 23 августа в результате оползня на Пхукете россиян – мужчины 1986 г. р. и женщины 1988 г. р. – установлены», – говорится в сообщении.
В ближайшее время будет решаться вопрос организации репатриации тел в Россию, добавили в генконсульстве.
О гибели восьми человек, в числе которых были российские граждане, сообщила ранее газета Khaosod. Сход оползня в провинции Пхукет в районе Карон произошел из-за продолжительных проливных дождей. По данным Telegram-канала Shot, в результате стихийного бедствия погибла пара из Владивостока.