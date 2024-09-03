Путин выразил соболезнования в связи со смертью конструктора Спасского
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью конструктора подводных лодок Игоря Спасского. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Игорь Дмитриевич Спасский был выдающимся ученым, истинным патриотом и подвижником. Его уникальный личный вклад в развитие научно-технической, конструкторской мысли, укрепление отечественного Военно-морского флота, обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны достоин самого искреннего признания», – говорится в телеграмме.
Путин добавил, что память о Спасском навсегда сохранится в сердцах близких и родных, коллег, друзей и всех, кто знал этого замечательного человека.
Спасский скончался 3 сентября в возрасте 98 лет. Его называют крупнейшим специалистом в области подводного кораблестроения и машиностроения. Спасский разработал ряд фундаментальных технических направлений, обеспечивающих высокую эффективность и безопасность эксплуатации подлодок и их атомных энергетических установок. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что Спасский сформировал целую школу ученых и конструкторов, которые на сегодняшний день продолжают его дело. «С его именем связаны проекты, ставшие основой стратегического потенциала Военно-морского флота России», – подчеркнул Беглов.