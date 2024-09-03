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Путин выразил соболезнования в связи со смертью конструктора Спасского

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью конструктора подводных лодок Игоря Спасского. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Игорь Дмитриевич Спасский был выдающимся ученым, истинным патриотом и подвижником. Его уникальный личный вклад в развитие научно-технической, конструкторской мысли, укрепление отечественного Военно-морского флота, обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны достоин самого искреннего признания», – говорится в телеграмме.

Путин добавил, что память о Спасском навсегда сохранится в сердцах близких и родных, коллег, друзей и всех, кто знал этого замечательного человека.

Спасский скончался 3 сентября в возрасте 98 лет. Его называют крупнейшим специалистом в области подводного кораблестроения и машиностроения. Спасский разработал ряд фундаментальных технических направлений, обеспечивающих высокую эффективность и безопасность эксплуатации подлодок и их атомных энергетических установок. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что Спасский сформировал целую школу ученых и конструкторов, которые на сегодняшний день продолжают его дело. «С его именем связаны проекты, ставшие основой стратегического потенциала Военно-морского флота России», – подчеркнул Беглов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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