Путин выразил соболезнования в связи со смертью конструктора Спасского

Спасский скончался 3 сентября в возрасте 98 лет. Его называют крупнейшим специалистом в области подводного кораблестроения и машиностроения. Спасский разработал ряд фундаментальных технических направлений, обеспечивающих высокую эффективность и безопасность эксплуатации подлодок и их атомных энергетических установок. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что Спасский сформировал целую школу ученых и конструкторов, которые на сегодняшний день продолжают его дело. «С его именем связаны проекты, ставшие основой стратегического потенциала Военно-морского флота России», – подчеркнул Беглов.