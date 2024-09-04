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Суд в России заочно приговорил полковника ВСУ Храпача к пожизненному сроку

Ведомости

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил командира артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача к пожизненному сроку за организацию обстрелов Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно решению суда, Храпач будет отбывать срок в колонии особого режима. Также он обязан выплатить в пользу РФ 4 млн руб. Срок исчисления наказания начнется с момента задержания украинского полковника на территории России или экстрадиции в РФ.

Украинский военный признан виновным в организации четырех преступлений террористической направленности. По данным суда, Храпач приказал нанести ракетные удары по Белгородской области. Погибли люди, ущерб Минобороны и гражданским объектам составил 4,6 млн руб. Дата происшествия не уточняется.

В августе 2023 г. Храпач был заочно приговорен к пожизненному заключению Верховным судом ДНР. Его признали виновным по ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва).

По информации СК, 30 декабря 2022 г. Храпач приказал выпустить по жилому сектору Донецка не менее шести ракет РСЗО М142 HIMARS и РСЗО 9К57 «Ураган». В результате погиб сотрудник СК России Евгений Рыбаков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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