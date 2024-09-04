Суд в России заочно приговорил полковника ВСУ Храпача к пожизненному сроку

В августе 2023 г. Храпач был заочно приговорен к пожизненному заключению Верховным судом ДНР. Его признали виновным по ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва).