Суд в России заочно приговорил полковника ВСУ Храпача к пожизненному сроку
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил командира артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача к пожизненному сроку за организацию обстрелов Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно решению суда, Храпач будет отбывать срок в колонии особого режима. Также он обязан выплатить в пользу РФ 4 млн руб. Срок исчисления наказания начнется с момента задержания украинского полковника на территории России или экстрадиции в РФ.
Украинский военный признан виновным в организации четырех преступлений террористической направленности. По данным суда, Храпач приказал нанести ракетные удары по Белгородской области. Погибли люди, ущерб Минобороны и гражданским объектам составил 4,6 млн руб. Дата происшествия не уточняется.
В августе 2023 г. Храпач был заочно приговорен к пожизненному заключению Верховным судом ДНР. Его признали виновным по ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва).
По информации СК, 30 декабря 2022 г. Храпач приказал выпустить по жилому сектору Донецка не менее шести ракет РСЗО М142 HIMARS и РСЗО 9К57 «Ураган». В результате погиб сотрудник СК России Евгений Рыбаков.