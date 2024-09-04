ФАС оценила уровень газификации в России в 73,8%

Уровень газификации в РФ достиг 78%, говорил в январе заместитель председателя правительства Александр Новак. По итогам 2022 г. средний по стране уровень газификации достиг 73%, отмечал министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Он прогнозировал, что к концу 2025 г. «фактически в 35 регионах РФ будет достигнута 100%-ная технически возможная газификация».