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ФАС оценила уровень газификации в России в 73,8%

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Уровень газификации в России составляет сейчас 73,8%, сообщил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев в рамках Восточного экономического форума. Его слова приводит официальный Telegram-канал службы.

По данным Королева, лидерами газификации на Дальнем Востоке стали Хабаровский край (61,8%), Сахалинская область (55,76%), а также Якутия (43,59%). В Приморье, Хабаровском крае и на Сахалине прирост потребления газа населением составит в совокупности 127,87 млн куб. м, говорится в сообщении ФАС.

Уровень газификации в РФ достиг 78%, говорил в январе заместитель председателя правительства Александр Новак. По итогам 2022 г. средний по стране уровень газификации достиг 73%, отмечал министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Он прогнозировал, что к концу 2025 г. «фактически в 35 регионах РФ будет достигнута 100%-ная технически возможная газификация».

В феврале 2024 г. президент РФ Владимир Путин заявил в ходе послания о планах обеспечить доступом к газу города и районы Якутии, Бурятии, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, Мурманской и Амурской областей, Еврейской АО, Карелии, Красноярска и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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