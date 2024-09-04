ФАС оценила уровень газификации в России в 73,8%
Уровень газификации в России составляет сейчас 73,8%, сообщил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев в рамках Восточного экономического форума. Его слова приводит официальный Telegram-канал службы.
По данным Королева, лидерами газификации на Дальнем Востоке стали Хабаровский край (61,8%), Сахалинская область (55,76%), а также Якутия (43,59%). В Приморье, Хабаровском крае и на Сахалине прирост потребления газа населением составит в совокупности 127,87 млн куб. м, говорится в сообщении ФАС.
Уровень газификации в РФ достиг 78%, говорил в январе заместитель председателя правительства Александр Новак. По итогам 2022 г. средний по стране уровень газификации достиг 73%, отмечал министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Он прогнозировал, что к концу 2025 г. «фактически в 35 регионах РФ будет достигнута 100%-ная технически возможная газификация».
В феврале 2024 г. президент РФ Владимир Путин заявил в ходе послания о планах обеспечить доступом к газу города и районы Якутии, Бурятии, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, Мурманской и Амурской областей, Еврейской АО, Карелии, Красноярска и др.