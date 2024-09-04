Таможенники нашли в посылке из Таиланда тысячи живых муравьев

В июне сотрудники Россельхознадзора и представители Федеральной таможенной службы выявили контрабанду норвежской рыбы, которую хотели ввезти через Белоруссию в Россию. Машину с подозрительным товаром обнаружили на автодороге М-1 Москва – Минск. По версии Россельхознадзора, рыба была произведена в Норвегии, промаркирована в Белоруссии и под видом российской продукции незаконно ввезена в РФ. Ведомство также поставило под сомнение подлинность ветеринарных сопроводительных документов.