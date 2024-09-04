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Таможенники нашли в посылке из Таиланда тысячи живых муравьев

Ведомости

Несколько тысяч живых муравьев обнаружили сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве в двух посылках из Таиланда. При этом внутри, судя по заявленной декларации, должны были находиться детские игрушки и печенье. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Посылки были адресованы в Москву. В них таможенники нашли 171 инкубатор с питательным раствором, в котором были живые насекомые нескольких видов, среди них – муравей-капканчик, муравей-фуражир, тропические древоточцы  и др.

Таможенники отказались выпускать посылку, поскольку в международных почтовых отправлениях запрещена пересылка живых животных, кроме пчел, пиявок и шелковичных червей. Муравьи были возвращены отправителям.

В ФТС добавили, что в отношении нарушителей решается вопрос о возбуждении дела по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).

В июне сотрудники Россельхознадзора и представители Федеральной таможенной службы выявили контрабанду норвежской рыбы, которую хотели ввезти через Белоруссию в Россию. Машину с подозрительным товаром обнаружили на автодороге М-1 Москва – Минск. По версии Россельхознадзора, рыба была произведена в Норвегии, промаркирована в Белоруссии и под видом российской продукции незаконно ввезена в РФ. Ведомство также поставило под сомнение подлинность ветеринарных сопроводительных документов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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