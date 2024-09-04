Таможенники нашли в посылке из Таиланда тысячи живых муравьев
Несколько тысяч живых муравьев обнаружили сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве в двух посылках из Таиланда. При этом внутри, судя по заявленной декларации, должны были находиться детские игрушки и печенье. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Посылки были адресованы в Москву. В них таможенники нашли 171 инкубатор с питательным раствором, в котором были живые насекомые нескольких видов, среди них – муравей-капканчик, муравей-фуражир, тропические древоточцы и др.
Таможенники отказались выпускать посылку, поскольку в международных почтовых отправлениях запрещена пересылка живых животных, кроме пчел, пиявок и шелковичных червей. Муравьи были возвращены отправителям.
В ФТС добавили, что в отношении нарушителей решается вопрос о возбуждении дела по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).
В июне сотрудники Россельхознадзора и представители Федеральной таможенной службы выявили контрабанду норвежской рыбы, которую хотели ввезти через Белоруссию в Россию. Машину с подозрительным товаром обнаружили на автодороге М-1 Москва – Минск. По версии Россельхознадзора, рыба была произведена в Норвегии, промаркирована в Белоруссии и под видом российской продукции незаконно ввезена в РФ. Ведомство также поставило под сомнение подлинность ветеринарных сопроводительных документов.