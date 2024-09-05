В Санкт-Петербурге умер правнук Федора Достоевского

Дмитрий Достоевский родился в 1945 г. В интервью журналу «Русский мир» он рассказывал, что освоил два десятка профессий. Он занимался ремонтом электронной аппаратуры, наносил алмазные грани на вазы на заводе художественного стекла, водил приезжих на экскурсии по музею Достоевского в Санкт-Петербурге и работал водителем трамвая на маршруте № 34, который проходил по всем местам Достоевского. В 1981 г. у Дмитрия обнаружили рак. Помог, как утверждал он сам, приехавший в Ленинград переводчик Достоевского в Японии Киносита. Он узнал, что правнук писателя попал в в больницу и достал ему в Японии лекарство, которое помогло.