В Санкт-Петербурге умер правнук Федора Достоевского
Дмитрий Достоевский, правнук русского классика Федора Достоевского, умер в Санкт-Петербурге в возрасте 79 лет. Об этом сообщили его родственники во «ВКонтакте».
«Дорогие друзья, друзья друзей и подписчики Дмитрия Андреевича! Сегодня не стало нашего дедушки», – сказано в сообщении.
У Федора Достоевского в браке с Анной Григорьевной было четверо детей – две дочери София и Любовь и два сына Федор и Алексей. Федор Федорович является дедом Дмитрия.
Дмитрий Достоевский родился в 1945 г. В интервью журналу «Русский мир» он рассказывал, что освоил два десятка профессий. Он занимался ремонтом электронной аппаратуры, наносил алмазные грани на вазы на заводе художественного стекла, водил приезжих на экскурсии по музею Достоевского в Санкт-Петербурге и работал водителем трамвая на маршруте № 34, который проходил по всем местам Достоевского. В 1981 г. у Дмитрия обнаружили рак. Помог, как утверждал он сам, приехавший в Ленинград переводчик Достоевского в Японии Киносита. Он узнал, что правнук писателя попал в в больницу и достал ему в Японии лекарство, которое помогло.
У Дмитрия остались сын Алексей, внук Федор и три внучки.