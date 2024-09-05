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В Санкт-Петербурге умер правнук Федора Достоевского

Ведомости

Дмитрий Достоевский, правнук русского классика Федора Достоевского, умер в Санкт-Петербурге в возрасте 79 лет. Об этом сообщили его родственники во «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, друзья друзей и подписчики Дмитрия Андреевича! Сегодня не стало нашего дедушки», – сказано в сообщении.

У Федора Достоевского в браке с Анной Григорьевной было четверо детей – две дочери София и Любовь и два сына Федор и Алексей. Федор Федорович является дедом Дмитрия.

Дмитрий Достоевский родился в 1945 г. В интервью журналу «Русский мир» он рассказывал, что освоил два десятка профессий. Он занимался ремонтом электронной аппаратуры, наносил алмазные грани на вазы на заводе художественного стекла, водил приезжих на экскурсии по музею Достоевского в Санкт-Петербурге и работал водителем трамвая на маршруте № 34, который проходил по всем местам Достоевского. В 1981 г. у Дмитрия обнаружили рак. Помог, как утверждал он сам, приехавший в Ленинград переводчик Достоевского в Японии Киносита. Он узнал, что правнук писателя попал в в больницу и достал ему в Японии лекарство, которое помогло.

У Дмитрия остались сын Алексей, внук Федор и три внучки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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