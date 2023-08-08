Достоевский стал самым издаваемым автором в России за первое полугодие

Общий тираж книг Достоевского превысил 463 200 экземпляров, что почти на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Американский писатель Стивен Кинг, занявший год назад первую строчку рейтинга с более 1 млн изданных экземпляров, в этом году опустился на шестое место (тираж 240 900). В марте 2022 г. Кинг официально приостановил сотрудничество по всем новым контрактам в России. Последним выпущенным в России романом писателя стал «Билли Саммерс», который появился в магазинах 6 апреля 2022 г.