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Достоевский стал самым издаваемым автором в России за первое полугодие

Ведомости

Русский классик Федор Достоевский возглавил список из 20 наиболее издаваемых авторов в России по художественной литературе, следует из данных Российской книжной палаты (РКП) за январь - июнь 2023 г.

Общий тираж книг Достоевского превысил 463 200 экземпляров, что почти на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Американский писатель Стивен Кинг, занявший год назад первую строчку рейтинга с более 1 млн изданных экземпляров, в этом году опустился на шестое место (тираж 240 900). В марте 2022 г. Кинг официально приостановил сотрудничество по всем новым контрактам в России. Последним выпущенным в России романом писателя стал «Билли Саммерс», который появился в магазинах 6 апреля 2022 г.

Второе место среди наиболее издаваемых авторов заняла Агата Кристи (тираж 411 000), а третье – российская писательница Анна Джейн (Анна Потапкина, тираж 294 000), которой не было в рейтинге год назад. Четвертое и пятое места заняли классики Эрих Мария Ремарк (271 500) и Лев Толстой (254 770).

В сегменте литературы для детей лидируют Корней Чуковский (тираж 636 000), Александр Пушкин (351 000), Елена Ульева (293,500), Холли Вебб (275 000) и Эдуард Успенский (240 000). Британская писательница Джоан Роулинг, занявшая год назад первую строчку в списке, выбыла из рейтинга. В апреле 2022 г. в России экземпляры ее электронных книг были сняты с продажи.

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Глава Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, как передает РБК, связал лидерство в рейтинге Достоевского с тем, что классику, выступавшему в роли не только писателя, но и философа, «удалось перевернуть литературный и интеллектуальный мир, который мы все пытаемся познать сегодня».

В «Эксмо-АСТ», отмечает издание, связали популярность классической прозы с молодыми людьми до 25 лет, являющимися самыми активными покупателями бумажных книг. Всего за январь - июнь сегмент художественной литературы вырос на 8% год к году, добавили там.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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