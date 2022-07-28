Стивен Кинг возглавил топ самых издаваемых авторов в РФ с начала 2022 года

Общий тираж проданных книг Кинга составил более 1 млн экземпляров, что почти в два раза превышает показатель по продаже книг Федора Михайловича Достоевского, тираж которого за полгода составил 577 600 книг. Следом за Достоевским, который расположился на втором месте, идет Агата Кристи (тираж 454 000), Эрих Мария Ремарк (424 000), Нора Сакавич (375 000), Джейн Остин (285 500).