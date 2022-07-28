Стивен Кинг возглавил топ самых издаваемых авторов в РФ с начала 2022 года
Американский писатель Стивен Кинг занял первое место в списке наиболее издаваемых авторов художественной литературы в России за первые шесть месяцев 2022 г., следует из данных Российской книжной палаты (РКП).
Общий тираж проданных книг Кинга составил более 1 млн экземпляров, что почти в два раза превышает показатель по продаже книг Федора Михайловича Достоевского, тираж которого за полгода составил 577 600 книг. Следом за Достоевским, который расположился на втором месте, идет Агата Кристи (тираж 454 000), Эрих Мария Ремарк (424 000), Нора Сакавич (375 000), Джейн Остин (285 500).
В сегменте литературы для детей лидирует Джоан Роулинг, ее тираж составил 752 000 экземпляров, следом идет Холли Веб — 556 000 экземпляров, Корней Иванович Чуковский — 489 000, Александр Сергеевич Пушкин — 323 000, а замыкает пятерку лидеров Елена Александровна Ульева — 318 730.
23 марта американский писатель Кинг официально приостановил сотрудничество по всем новым контрактам в России. Последним выпущенным в России романом писателя стал «Билли Саммерс», который появился в магазинах 6 апреля. Причиной для остановки стало начало спецоперации России на Украине.
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