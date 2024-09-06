В Китае запретили иностранцам усыновлять детей

По последним данным, американские семьи усыновили 82 674 ребенка из Китая. Процесс усыновления был приостановлен с 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Вместе с этим ряд изменений в политической, демографической и экономической сферах Китая повлекли за собой ужесточение политики усыновления. В 2021 и 2022 гг. ни одного китайского ребенка не отправили в США в рамках усыновления. В 2023 г. семьи из США усыновили 16 детей.