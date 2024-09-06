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В Китае запретили иностранцам усыновлять детей

Ведомости

Правительство Китая ввело запрет на усыновление детей иностранцами, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление официального представителя внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин. Это вызвало обеспокоенность ряда семей из США, которые хотят усыновить детей из КНР.

Мао заявила, что решение соответствует духу соответствующих международных конвенций. «Мы выражаем нашу признательность тем иностранным правительствам и семьям, которые хотят усыновить китайских детей, за их добрые намерения, любовь и доброту, которые они проявили», – добавила она.

С начала 1990-х гг. Китай отправил десятки тысяч усыновленных детей за границу, пишет CNN. Около половины из них переехали в США. Высокий показатель связан с китайской политикой «одна семья – один ребенок» – она вынудила семьи отказываться от детей, в особенности от девочек и младенцев с ограниченными возможностями.

The Guardian со ссылкой на письма, направленные в агентства по усыновлению, отмечает, что Пекин уведомил госдепартамент США о приостановке всех незавершенных процессов. Исключения составляют те случаи, в рамках которых уже выдали разрешение на усыновление. Диппредставительства США запросили письменные разъяснения от министерства гражданской администрации КНР.

По последним данным, американские семьи усыновили 82 674 ребенка из Китая. Процесс усыновления был приостановлен с 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Вместе с этим ряд изменений в политической, демографической и экономической сферах Китая повлекли за собой ужесточение политики усыновления. В 2021 и 2022 гг. ни одного китайского ребенка не отправили в США в рамках усыновления. В 2023 г. семьи из США усыновили 16 детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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