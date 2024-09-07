Китай в шестой раз одержал победу на Паралимпиаде
Сборная Китая завоевала 196 медалей на XVII летних Паралимпийских играх в Париже. Такой результат позволил КНР в шестой раз стать лидером соревнований.
Китайская сборная заняла первое место в медальном зачете, завоевав 86 золотых медалей. Серебро выиграли 65 спортсменов из КНР, бронзовые медали получили еще 45 участников Паралимпиады. Второе место по количеству медалей (109) – у Великобритании, в тройку лидеров также попали США (92).
XVII летние Паралимпийские игры стартовали 28 августа в столице Франции. На соревнованиях выступили 4400 спортсменов, из них 88 россиян. Международный паралимпийский комитет традиционно не награждает победителей денежными призами, но некоторые национальные федерации поощряют своих героев, писали «Ведомости.Спорт». Суммы выплат для олимпийцев и паралимпийцев, как правило, различаются, но некоторые страны все же платят поровну. Например, паралимпийцы из команды США получат сумму эквивалентную олимпийским медалистам: $37 500 за золотую медаль, $22 500 за серебро и $15 000 за бронзу.
На летней Паралимпиаде в Лондоне в 2012 г. Китай завоевал 231 медаль. Китайские спортсмены также становились победителями Игр в 2004, 2008, 2016 и 2021 гг.