Миронов назвал ошибкой письмо с угрозами псковскому избиркому
Глава фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов не подписывал письмо с угрозами, поступившее в избирательную комиссию Псковской области. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.
Во время включения в ЦИК РФ председатель избиркома Псковской области Игорь Сопов сообщил, что представители партии прислали в избирком письмо с угрозами от имени Миронова. В частности, представители партии напоминали об уголовной ответственности за нарушения. Сам Миронов рассказал, что письмо не подписывал, но подчеркнул, что до спецоперации партия прибегала к подобным методам из-за «жесткого противостояния и проблем на избирательных участках».
«К сожалению, аппарат партии допустил непростительную ошибку... Я дезавуирую это письмо, я его не подписывал. У нас нет никаких претензий и опасений по итогам выборов, где бы они ни проходили», – заявил Миронов.
Также он напомнил, что на этапе проведения избирательной кампании партия высказывала возмущение в связи со снятием ее кандидатов в Санкт-Петербурге, Калмыкии и Чите.
С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов голосуют на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице проходят выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране идет порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.