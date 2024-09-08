Миронов назвал ошибкой письмо с угрозами псковскому избиркому

Во время включения в ЦИК РФ председатель избиркома Псковской области Игорь Сопов сообщил, что представители партии прислали в избирком письмо с угрозами от имени Миронова. В частности, представители партии напоминали об уголовной ответственности за нарушения. Сам Миронов рассказал, что письмо не подписывал, но подчеркнул, что до спецоперации партия прибегала к подобным методам из-за «жесткого противостояния и проблем на избирательных участках».