FIDE отменила решение о временном исключении Федерации шахмат России
Апелляционная палата комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) отменила решение о лишении членства Федерации шахмат России (ФШР), сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
7 июня FIDE лишила ФШР членства в организации на два года. FIDE объяснила свое решение тем, что ФШР включила в свой состав региональные федерации новых субъектов России.
В Кремле действия FIDE назвали несправедливыми. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до введения ограничений с международной федерацией были конструктивные отношения, и РФ надеется, что речь идет о недопонимании, которое получится преодолеть.
8 июня президент ФШР Андрей Филатов сообщил, что федерация подает апелляцию на решение FIDE. Филатов назвал его «несправедливым и политически ангажированным».