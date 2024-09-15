В ДТП с автобусом в Египте пострадал 21 россиянин
В августе
Туристический автобус перевернулся на дороге Суэц-Каир в Египте вечером 14 сентября, в результате ДТП пострадали 45 человек, сообщает газета Al-Ahram.
Среди пострадавших 21 россиянин, 11 граждан Турции, девять итальянцев, два гражданина Великобритании, а также двое представителей туристической компании и помощник водителя. Они были доставлены в медицинский комплекс Суэца.
По информации Cairo 24, травмы пострадавших варьируются от легкой до средней степени тяжести. Были вызваны все медицинские бригады и предоставлены все необходимые материалы и медикаменты для оказания лечебных услуг. Сейчас правоохранители устанавливают причины аварии и выясняют, произошло ли она из-за превышения скорости водителем или неисправности автобуса.
В начале июля перевозивший людей микроавтобус врезался в бетонный столб на въезде на развязку моста в турецком районе Манавгат в Анталье, от удара его отбросило на проселочную дорогу. В результате аварии пострадали 20 туристов, из которых 16 россиян и четверо граждан Белоруссии, водитель автобуса скончался.