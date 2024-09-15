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В ДТП с автобусом в Египте пострадал 21 россиянин

Ведомости

В августе

Туристический автобус перевернулся на дороге Суэц-Каир в Египте вечером 14 сентября, в результате ДТП пострадали 45 человек, сообщает газета Al-Ahram.

Среди пострадавших 21 россиянин, 11 граждан Турции, девять итальянцев, два гражданина Великобритании, а также двое представителей туристической компании и помощник водителя. Они были доставлены в медицинский комплекс Суэца.

По информации Cairo 24, травмы пострадавших варьируются от легкой до средней степени тяжести. Были вызваны все медицинские бригады и предоставлены все необходимые материалы и медикаменты для оказания лечебных услуг. Сейчас правоохранители устанавливают причины аварии и выясняют, произошло ли она из-за превышения скорости водителем или неисправности автобуса.

В начале июля перевозивший людей микроавтобус врезался в бетонный столб на въезде на развязку моста в турецком районе Манавгат в Анталье, от удара его отбросило на проселочную дорогу. В результате аварии пострадали 20 туристов, из которых 16 россиян и четверо граждан Белоруссии, водитель автобуса скончался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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