В ДТП с автобусом в Египте пострадал 21 россиянин

По информации Cairo 24, травмы пострадавших варьируются от легкой до средней степени тяжести. Были вызваны все медицинские бригады и предоставлены все необходимые материалы и медикаменты для оказания лечебных услуг. Сейчас правоохранители устанавливают причины аварии и выясняют, произошло ли она из-за превышения скорости водителем или неисправности автобуса.