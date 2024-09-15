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Второй фигурант дела о хищении земель Минобороны Хайруллин получил условный срок

Ведомости

Второй фигурант дела о хищении земель Минобороны, бывший военнослужащий Алабинской квартирно-эксплуатационной части Азамат Хайруллин получил условный срок по делу о хищении земель оборонного ведомства, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что Хайруллин решением суда первой инстанции был приговорен к лишению свободы сроком на три года шесть месяцев в исправительной колонии общего режима, но апелляция заменила приговор на условный срок. Гражданский иск Минобороны о компенсации ущерба суд постановил «удовлетворить частично».

Следствие пришло к выводу, что бывший военнослужащий в составе организованной группы путем обмана уполномоченных должностных лиц Минобороны, а также государственных и муниципальных органов власти, используя свое должностное положение, подписывал и заверял подложные акты согласования границ земельных участков, а также схемы границ землеотвода. В результате преступных действий он совершил мошенничество в форме приобретения права на земельные участки, находящиеся близ ПДСК «Зорька», ДПК «Кубинка-60», СНТ «Искра-1» и «Искра-2», а также ДСК «Русь-1». Общий ущерб составил 940 млн руб. Хайруллин полностью признал вину и сотрудничал со следствием.

8 сентября суд приговорил по этом же делу экс-военнослужащего Сергея Бородина к трем годам и пяти месяцам колонии общего режима. Его также обязали заплатить штраф 350 000 руб. Бородин полностью признал вину и возместил ущерб. Согласно материалам дела, Бородин с января 2008 г. по ноябрь 2021 г. путем обмана приобрел права на земельные участки вблизи ПДСК «Зорька», ДПК «Кубинка-60», СНТ «Искра 1» и «Искра 2», а также ДСК «Русь 1». По версии следствия, Бородин вывел их из собственности Минобороны через суды в порядке гражданского судопроизводства и оформил земли на подставных лиц. Всего в деле фигурируют 10 человек. Бородин, сообщал ТАСС, может условно-досрочно выйти из колонии в апреле 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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