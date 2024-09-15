Второй фигурант дела о хищении земель Минобороны Хайруллин получил условный срок

8 сентября суд приговорил по этом же делу экс-военнослужащего Сергея Бородина к трем годам и пяти месяцам колонии общего режима. Его также обязали заплатить штраф 350 000 руб. Бородин полностью признал вину и возместил ущерб. Согласно материалам дела, Бородин с января 2008 г. по ноябрь 2021 г. путем обмана приобрел права на земельные участки вблизи ПДСК «Зорька», ДПК «Кубинка-60», СНТ «Искра 1» и «Искра 2», а также ДСК «Русь 1». По версии следствия, Бородин вывел их из собственности Минобороны через суды в порядке гражданского судопроизводства и оформил земли на подставных лиц. Всего в деле фигурируют 10 человек. Бородин, сообщал ТАСС, может условно-досрочно выйти из колонии в апреле 2025 г.