Второй фигурант дела о хищении земель Минобороны Хайруллин получил условный срок
Второй фигурант дела о хищении земель Минобороны, бывший военнослужащий Алабинской квартирно-эксплуатационной части Азамат Хайруллин получил условный срок по делу о хищении земель оборонного ведомства, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
Отмечается, что Хайруллин решением суда первой инстанции был приговорен к лишению свободы сроком на три года шесть месяцев в исправительной колонии общего режима, но апелляция заменила приговор на условный срок. Гражданский иск Минобороны о компенсации ущерба суд постановил «удовлетворить частично».
Следствие пришло к выводу, что бывший военнослужащий в составе организованной группы путем обмана уполномоченных должностных лиц Минобороны, а также государственных и муниципальных органов власти, используя свое должностное положение, подписывал и заверял подложные акты согласования границ земельных участков, а также схемы границ землеотвода. В результате преступных действий он совершил мошенничество в форме приобретения права на земельные участки, находящиеся близ ПДСК «Зорька», ДПК «Кубинка-60», СНТ «Искра-1» и «Искра-2», а также ДСК «Русь-1». Общий ущерб составил 940 млн руб. Хайруллин полностью признал вину и сотрудничал со следствием.
8 сентября суд приговорил по этом же делу экс-военнослужащего Сергея Бородина к трем годам и пяти месяцам колонии общего режима. Его также обязали заплатить штраф 350 000 руб. Бородин полностью признал вину и возместил ущерб. Согласно материалам дела, Бородин с января 2008 г. по ноябрь 2021 г. путем обмана приобрел права на земельные участки вблизи ПДСК «Зорька», ДПК «Кубинка-60», СНТ «Искра 1» и «Искра 2», а также ДСК «Русь 1». По версии следствия, Бородин вывел их из собственности Минобороны через суды в порядке гражданского судопроизводства и оформил земли на подставных лиц. Всего в деле фигурируют 10 человек. Бородин, сообщал ТАСС, может условно-досрочно выйти из колонии в апреле 2025 г.