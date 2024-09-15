Летевший с Кипра самолет экстренно приземлился в Греции из-за трещины на стекле
Самолет авиакомпании Air Horizont совершил вынужденную посадку в аэропорту «Элефтериос Венизелос» в Афинах из-за трещины на ветровом стекле. Об этом сообщил портал Pronews.
Самолет выполнял рейс из кипрского города Ларнаки в столицу Словакии Братиславу. На борту воздушного судна находились 177 пассажиров, они не пострадали.
6 сентября газета Hurriyet сообщила, что самолет, который направлялся из Индии в Германию, совершил экстренную посадку в аэропорту города Эрзурум на востоке Турции из-за сообщения о бомбе на борту.
Специалисты осмотрели воздушное судно. На борту находилось 247 человек. В аэропорту провели осмотр пассажиров и багажа. Бомбу не обнаружили.