Пострадавшие в ДТП в Египте россияне купили экскурсию на улице
Российские туристы, пострадавшие в ДТП с туристическим автобусом в Египте, приобрели экскурсию у «уличного» агентства. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в туротрасли.
Отмечается, что, если экскурсия действительно была куплена у уличного агентства, страховые компании туроператоров, по линии которых россияне могли прибыть на отдых, признают это нестраховым случаем. В таком случае расходы на лечение должны покрыть продавцы экскурсии.
Вечером 14 сентября туристический автобус перевернулся на дороге Суэц – Каир в Египте, в результате ДТП пострадали 45 человек. Среди пострадавших 21 россиянин, 11 граждан Турции, девять итальянцев, два гражданина Великобритании, а также двое представителей туристической компании и помощник водителя. Они доставлены в медицинский комплекс Суэца.
По данным Cairo 24, травмы пострадавших варьируются от легкой до средней степени тяжести. Для оказания лечебных услуг были вызваны все медицинские бригады и предоставлены необходимые материалы и медикаменты. В настоящий момент правоохранители устанавливают причины аварии и выясняют, произошла ли она из-за превышения скорости водителем или из-за неисправности автобуса.