Пострадавшие в ДТП в Египте россияне купили экскурсию на улице

По данным Cairo 24, травмы пострадавших варьируются от легкой до средней степени тяжести. Для оказания лечебных услуг были вызваны все медицинские бригады и предоставлены необходимые материалы и медикаменты. В настоящий момент правоохранители устанавливают причины аварии и выясняют, произошла ли она из-за превышения скорости водителем или из-за неисправности автобуса.