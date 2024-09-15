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Пострадавшие в ДТП в Египте россияне купили экскурсию на улице

Ведомости

Российские туристы, пострадавшие в ДТП с туристическим автобусом в Египте, приобрели экскурсию у «уличного» агентства. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в туротрасли.

Отмечается, что, если экскурсия действительно была куплена у уличного агентства, страховые компании туроператоров, по линии которых россияне могли прибыть на отдых, признают это нестраховым случаем. В таком случае расходы на лечение должны покрыть продавцы экскурсии.

Вечером 14 сентября туристический автобус перевернулся на дороге Суэц – Каир в Египте, в результате ДТП пострадали 45 человек. Среди пострадавших 21 россиянин, 11 граждан Турции, девять итальянцев, два гражданина Великобритании, а также двое представителей туристической компании и помощник водителя. Они доставлены в медицинский комплекс Суэца.

По данным Cairo 24, травмы пострадавших варьируются от легкой до средней степени тяжести. Для оказания лечебных услуг были вызваны все медицинские бригады и предоставлены необходимые материалы и медикаменты. В настоящий момент правоохранители устанавливают причины аварии и выясняют, произошла ли она из-за превышения скорости водителем или из-за неисправности автобуса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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