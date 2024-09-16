Судно «Академик Николай Страхов» будет отбуксировано после поломки двигателя

НИС «Академик Николай Страхов» было построено в 1985 г. Численность экипажа корабля составляет 32 человека, также на судне можно перевозить до 42 пассажиров. На сайте центра морских экспедиционных исследований говорится, что почти за 30 лет эксплуатации «Академик Николай Страхов» провел более 30 экспедиций, а его экипаж сделал более десятка научных открытий в области изучения рельефа дна Мирового океана.