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Судно «Академик Николай Страхов» будет отбуксировано после поломки двигателя

Ведомости

На научно-исследовательском судне (НИС) «Академик Николай Страхов» произошла аварийная ситуация – из строя вышел двигатель. Корабль стоит на якоре в Карском море, он будет отбуксирован, говорится в Telegram-канале Института океанологии РАН.

Авария произошла 5 сентября. Отмечалось, что на судне нет необходимых комплектующих, а экипаж не сможет выполнить ремонт самостоятельно. С того момента руководство института находится на прямой связи со всеми ответственными организациями, доклады в Морспасслужбу о ситуации на судне отсылаются каждые четыре часа.

«На настоящий момент ситуация не признана критической, принятия экстренных мер не требуется, жизни и здоровью людей на борту ничего не угрожает», – подчеркивается в сообщении.

Найти буксир подходящего класса получилось только 12 сентября. Планируется отбуксировать судно в порт Архангельск 17 сентября. Кроме того, 16 сентября к судну подойдет НИС «Академик Мстислав Келдыш», чтобы эвакуировать членов научной экспедиции и часть экипажа. На борту останутся только несколько членов экипажа.

В качестве основной причины аварии руководство института назвало «многолетнее хроническое недофинансирование ремонта и содержания судов научного флота РАН». Тем не менее судно получило разрешение на выход в рейс и отправилось в экспедицию со всеми необходимыми документами, подчеркнули там.

НИС «Академик Николай Страхов» было построено в 1985 г. Численность экипажа корабля составляет 32 человека, также на судне можно перевозить до 42 пассажиров. На сайте центра морских экспедиционных исследований говорится, что почти за 30 лет эксплуатации «Академик Николай Страхов» провел более 30 экспедиций, а его экипаж сделал более десятка научных открытий в области изучения рельефа дна Мирового океана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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