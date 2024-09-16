Против актера Ткачука возбудили два уголовных дела
Издание утверждает, что дела возбуждены по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков) и ч. 2 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотиков). Максимальное наказание по первой статье – до трех лет лишения свободы, по второй – до 10 лет.
В управлении на транспорте МВД по Северо-Западу дела против Ткачука комментировать отказались, передает «Фонтанка». По данным 78.ru, актера отпустили под подписку о невыезде.
О задержании Ткачука в «Пулково» стало известно 15 сентября. «РИА Новости» со ссылкой на оператора аэропорта ООО «Воздушные ворота Северной столицы» писало, что у актера нашли вещество неизвестного происхождения. Mash утверждал, что артист должен быть лететь в Тбилиси. По данным Shot, у него был внутренний рейс. В тот же день его отпустили.
Евгению Ткачуку 40 лет. Он окончил ГИТИС, за успешное постижение актерской профессии награжден Премией имени народного артиста СССР М. И. Царёва. Наиболее известны его роли в фильмах «Александра» Александра Сокурова, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта, «Наследие» Романа Михайлова и в сериале «Король и Шут». В 2024 г. удостоен премии «Золотой орел» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Праведник».