Против актера Ткачука возбудили два уголовных дела

О задержании Ткачука в «Пулково» стало известно 15 сентября. «РИА Новости» со ссылкой на оператора аэропорта ООО «Воздушные ворота Северной столицы» писало, что у актера нашли вещество неизвестного происхождения. Mash утверждал, что артист должен быть лететь в Тбилиси. По данным Shot, у него был внутренний рейс. В тот же день его отпустили.