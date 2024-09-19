Число погибших в Ливане после новой серии взрывов возросло до 20
После второй серии взрывов в Ливане погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали еще свыше 450. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на минздрав страны
Среди погибших есть девять бойцов группировки «Хезболла». Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности пишет, что за очередной атакой якобы стоит израильская разведка «Моссад».
Власти Ливана сообщили, что 18 сентября в разных районах страны взорвались портативные рации IC-V82. Устройства не имели лицензии минсвязи Ливана. В ведомстве отметили, что лицензирование происходит после получения одобрения служб безопасности.
Производитель раций японская Icom заявила, что собирала и поставляла рации, в том числе на Ближний Восток, с 2004-го по октябрь 2014 г. Компания утверждает, что больше не производит устройства. В Icom добавили, что не могут сказать, были ли эти рации поставлены Ливану компанией, поскольку на них не ставилась пломба, передает Al Jazeera.
Днем 18 сентября по всему Ливану произошла новая волна взрывов устройств для связи и других предметов, в которых используются литий-ионные аккумуляторы. Al Mayadeen со ссылкой на источники в службе безопасности Ливана отмечал, что взрывчатку в устройствах связи, которые массово взорвались в Ливане, обнаружить невозможно.
За день до этого по всему Ливану взорвались пейджеры. В результате погибли 12 человек, ранения получили более 4000. «Хезболла» возложила ответственность за это на Израиль. Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в ливанских силах безопасности писало, что взрывчатку могла заложить израильская разведка.