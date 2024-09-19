Число погибших в Ливане после новой серии взрывов возросло до 20

Производитель раций японская Icom заявила, что собирала и поставляла рации, в том числе на Ближний Восток, с 2004-го по октябрь 2014 г. Компания утверждает, что больше не производит устройства. В Icom добавили, что не могут сказать, были ли эти рации поставлены Ливану компанией, поскольку на них не ставилась пломба, передает Al Jazeera.