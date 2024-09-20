Суд в Москве арестовал бойца ММА Чичаева по делу о стрельбе у офиса Wildberries
Басманный суд Москвы арестовал бойца ММА Умара Чичаева, проходящего фигурантом по делу о перестрелке у офиса Wildberries. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Согласно решению суда, Чичаев пробудет под стражей месяц и 30 дней.
По данным канала, еще двум фигурантам дела о перестрелке у офиса маркетплейса – Чапанову А. И. и Кодзоеву М. Р. – назначено по 15 суток административного ареста. Тверской районный суд Москвы признал их виновными в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ).
19 сентября суд заключил под стражу шестерых фигурантов дела о нападении на офис Wildberries: Сайфулаева А. А., Коноплева И. С., Нурматова М. Х., Канаева Р. М., Ефремова А. В. и Мажиева М. Х. Они пробудут в СИЗО до 18 ноября.
18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о попытке рейдерского захвата офиса маркетплейса в Москве. В результате стрельбы в офисе, расположенном в бизнес-центре «Романов двор», погибли двое охранников. Предприниматель обвинила в произошедшем сооснователя площадки, своего супруга Владислава Бакальчука, который, по ее словам, прибыл в офис с вооруженной охраной.
Сам Бакальчук заявил, что на него и команду попытались напасть, когда они якобы приехали в офис маркетплейса «на переговоры по остановке строительства складов». В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что встреч с Бакальчуком и его представителями в офисах компании запланировано не было.
20 сентября суд изберет Бакальчуку меру пресечения. По факту стрельбы возле офиса Wildberries в Москве обвинения предъявлены 33 задержанным.