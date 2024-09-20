Суд в Москве рассмотрит ходатайство об обыске жилья Бакальчука
Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал ходатайство о проведении обыска по месту жительства мужа Татьяны Бакальчук и владельца 1% Wildberries Владислава Бакальчука. Это следует из картотеки суда.
Заявление было зарегистрировано 20 сентября.
18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о попытке рейдерского захвата офисов маркетплейса в Москве. В результате стрельбы в офисе, расположенном в бизнес-центре «Романов двор», погибли два человека. Также сообщалось о попытке захвата офиса около метро «Динамо».
Предприниматель обвинила в произошедшем сооснователя площадки, своего супруга Владислава Бакальчука, который прибыл в офис с вооруженной охраной.
20 сентября Басманный суд Москвы проводит аресты предполагаемых участников рейда. Суд арестовал бойца ММА Умара Чичаева, проходящего фигурантом по делу о перестрелке у офиса Wildberries. Еще двум фигурантам дела о перестрелке у офиса маркетплейса – Чапанову А. И. и Кодзоеву М. Р. – назначено по 15 суток административного ареста.
Днем ранее, 19 сентября, суд заключил под стражу шестерых фигурантов дела о нападении на офис Wildberries: Сайфулаева А. А., Коноплева И. С., Нурматова М. Х., Канаева Р. М., Ефремова А. В. и Мажиева М. Х. Они пробудут в СИЗО до 18 ноября.