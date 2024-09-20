Суд в Москве рассмотрит ходатайство об обыске жилья Бакальчука

Днем ранее, 19 сентября, суд заключил под стражу шестерых фигурантов дела о нападении на офис Wildberries: Сайфулаева А. А., Коноплева И. С., Нурматова М. Х., Канаева Р. М., Ефремова А. В. и Мажиева М. Х. Они пробудут в СИЗО до 18 ноября.