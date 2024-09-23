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Конституционный суд запретил включать в зарплату учителей оплату за переработки

Ведомости

Конституционный суд России запретил включать надбавки за переработки учителей в состав заработной платы, которая не превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства.

«Такая повышенная оплата труда не может включаться в сумму зарплаты, не превышающей МРОТ. Иначе повышенная месячная зарплата может не отличаться от оплаты труда лиц, работающих в обычных условиях», – говорится в пояснении суда.

Поводом для рассмотрения вопроса стал случай учительницы начальных классов в Архангельской области: работодатель включил надбавку за дополнительную нагрузку в состав заработной платы, чтобы довести ее до уровня МРОТа. Конституционный суд рассмотрел обращение и заключил, что установление надбавки сверх получаемой зарплаты объясняется повышенной нагрузкой на преподавателя, поскольку он выполняет как основную трудовую функцию, так и дополнительную работу.

В категорию допнагрузки входит работа, выполняемая с письменного согласия учителя, а также связанная с образовательной деятельностью, но не предусматривающая квалификационные характеристики. Согласно постановлению суда, к допнагрузке относятся классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами, лабораториями и мастерскими, руководство методическими объединениями.

МРОТ – это законодательно установленная нижняя планка вознаграждения работников за трудовую деятельность на полной ставке. Он должен быть не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ в целом. В 2024 г. МРОТ в России составляет 19 242 руб. в месяц. Выплачивать сотруднику зарплату ниже этой суммы нельзя, даже если у работодателя возникли серьезные финансовые трудности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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