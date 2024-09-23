Конституционный суд запретил включать в зарплату учителей оплату за переработки

МРОТ – это законодательно установленная нижняя планка вознаграждения работников за трудовую деятельность на полной ставке. Он должен быть не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ в целом. В 2024 г. МРОТ в России составляет 19 242 руб. в месяц. Выплачивать сотруднику зарплату ниже этой суммы нельзя, даже если у работодателя возникли серьезные финансовые трудности.