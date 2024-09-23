Конституционный суд запретил включать в зарплату учителей оплату за переработки
Конституционный суд России запретил включать надбавки за переработки учителей в состав заработной платы, которая не превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства.
«Такая повышенная оплата труда не может включаться в сумму зарплаты, не превышающей МРОТ. Иначе повышенная месячная зарплата может не отличаться от оплаты труда лиц, работающих в обычных условиях», – говорится в пояснении суда.
Поводом для рассмотрения вопроса стал случай учительницы начальных классов в Архангельской области: работодатель включил надбавку за дополнительную нагрузку в состав заработной платы, чтобы довести ее до уровня МРОТа. Конституционный суд рассмотрел обращение и заключил, что установление надбавки сверх получаемой зарплаты объясняется повышенной нагрузкой на преподавателя, поскольку он выполняет как основную трудовую функцию, так и дополнительную работу.
В категорию допнагрузки входит работа, выполняемая с письменного согласия учителя, а также связанная с образовательной деятельностью, но не предусматривающая квалификационные характеристики. Согласно постановлению суда, к допнагрузке относятся классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами, лабораториями и мастерскими, руководство методическими объединениями.
МРОТ – это законодательно установленная нижняя планка вознаграждения работников за трудовую деятельность на полной ставке. Он должен быть не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ в целом. В 2024 г. МРОТ в России составляет 19 242 руб. в месяц. Выплачивать сотруднику зарплату ниже этой суммы нельзя, даже если у работодателя возникли серьезные финансовые трудности.