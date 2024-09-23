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Уголовное дело генерала Попова направлено в суд

Ведомости

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) России генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в хищении более 1700 т изделий металлопроката. Об этим сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката Сергея Буйновского.

Представитель защиты также заявлял агентству о намерении настаивать на допросе бывших сослуживцев генерала, от проведения которого следователь отказался, а также добиваться рассмотрения дела по месту совершения преступления в Запорожском гарнизонном военном суде.

17 мая 35-й гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позже, по ходатайству следствия, фигурант был переведен под домашний арест. 23 мая Следственный комитет России (СКР) сообщил, что Попов причастен к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на сумму 130 млн руб. Материалы были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.

17 сентября «Ведомости» писали, что за восемь месяцев 2024 г. были возбуждены 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и гособоронзаказа. В аналогичном периоде предыдущего года СКР возбудил 357 уголовных дел такой же направленности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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