Уголовное дело генерала Попова направлено в суд
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) России генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в хищении более 1700 т изделий металлопроката. Об этим сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката Сергея Буйновского.
Представитель защиты также заявлял агентству о намерении настаивать на допросе бывших сослуживцев генерала, от проведения которого следователь отказался, а также добиваться рассмотрения дела по месту совершения преступления в Запорожском гарнизонном военном суде.
17 мая 35-й гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позже, по ходатайству следствия, фигурант был переведен под домашний арест. 23 мая Следственный комитет России (СКР) сообщил, что Попов причастен к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на сумму 130 млн руб. Материалы были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.
17 сентября «Ведомости» писали, что за восемь месяцев 2024 г. были возбуждены 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и гособоронзаказа. В аналогичном периоде предыдущего года СКР возбудил 357 уголовных дел такой же направленности.