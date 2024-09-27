Солиста группы «Порнофильмы» оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

13 июня Котлярова оштрафовали на 50 000 руб. по статье о фейках о ВС РФ. Минюст внес музыканта в реестр иноагентов 8 сентября 2023 г. По данным ведомства, он выступал в поддержку Украины, негативно высказывался в отношении россиян и распространял недостоверную информацию о решениях российских властей.