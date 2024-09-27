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Солиста группы «Порнофильмы» оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Ведомости

Тверской суд Москвы оштрафовал солиста рок-группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (считается в России иноагентом) по статье о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на суд.

Поводом для назначения штрафа стала видеозапись в Telegram-канале, в которой музыкант публично выражал негативное отношение к проводимой спецоперации. Суд назначил Котлярову штраф в размере 50 000 руб.

13 июня Котлярова оштрафовали на 50 000 руб. по статье о фейках о ВС РФ. Минюст внес музыканта в реестр иноагентов 8 сентября 2023 г. По данным ведомства, он выступал в поддержку Украины, негативно высказывался в отношении россиян и распространял недостоверную информацию о решениях российских властей.

В октябре прошлого года Роскомнадзор ограничил доступ к нескольким страницам с аккордами и текстом песни группы «Это пройдет».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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