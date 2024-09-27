Число погибших при взрыве на заправке в Дагестане выросло до десяти

Автозаправка в Карабудахкентском районе Дагестана взорвалась вечером 27 сентября. Здание АЗС разрушилось, а прилегающие к ней техстанция и столовая загорелись на площади 500 кв. м. Пожар был локализован. На месте работают 119 специалистов и 27 единиц техники.