Число погибших при взрыве на заправке в Дагестане выросло до десяти
Число погибших при взрыве на автозаправке в Дагестане увеличилось до десяти, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Среди погибших – двое детей. Еще 11 человек пострадали.
Автозаправка в Карабудахкентском районе Дагестана взорвалась вечером 27 сентября. Здание АЗС разрушилось, а прилегающие к ней техстанция и столовая загорелись на площади 500 кв. м. Пожар был локализован. На месте работают 119 специалистов и 27 единиц техники.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.