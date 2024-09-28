Россиян предупредили об опасных компонентах в косметике
В России растут продажи контрафактной и фальсифицированной косметической продукции, такие производители используют опасные для здоровья вещества и компоненты, говорится в выводах исследования Национального союза защиты прав потребителей по итогам мониторинга рынка косметики массового сегмента.
«С учетом тенденции смещения потребительского спроса в сторону экономичного потребления растет доля реализуемой контрафактной и фальсифицированной косметической продукции, произведенной из дешевого сырья. Растет доля ввоза некачественной продукции из-за рубежа», – отмечается в исследовании.
Потребительский спрос сейчас смещается в сторону маркетплейсов и дистанционной продажи, а это, по мнению союза, облегчает сбыт контрафакта и фальсификата. Производители такой косметики используют опасные для здоровья вещества и компоненты, в том числе для детей, а также влияющие на развитие плода беременных женщин, говорится в исследовании. 65% косметической продукции содержит опасные вещества, а в 76% случаев отсутствует информация о противопоказаниях, ссылается также «РИА Новости» на исследование.
Союз защиты прав потребителей указывает на проблему отсутствия разрешительного механизма выхода на рынок, а также эффективного надзора за установленными обязательными требованиями.
Эффективный механизм регулирования позволил бы блокировать продажу опасной продукции сразу на всей территории страны, а введение маркировки парфюмерии привело бы к снижению числа нарушений более чем в три раза, говорится в исследовании. Союз предлагает ввести ряд изменений в технический регламент Таможенного союза 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Речь идет, в частности, о введении запрета на использование «аббревиатуры, фантазийных наименований химических веществ», дополнить список запрещенных веществ и требования к информации для потребителей на русском языке.