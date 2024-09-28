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Россиян предупредили об опасных компонентах в косметике

Ведомости

В России растут продажи контрафактной и фальсифицированной косметической продукции, такие производители используют опасные для здоровья вещества и компоненты, говорится в выводах исследования Национального союза защиты прав потребителей по итогам мониторинга рынка косметики массового сегмента.

«С учетом тенденции смещения потребительского спроса в сторону экономичного потребления растет доля реализуемой контрафактной и фальсифицированной косметической продукции, произведенной из дешевого сырья. Растет доля ввоза некачественной продукции из-за рубежа», – отмечается в исследовании.

Потребительский спрос сейчас смещается в сторону маркетплейсов и дистанционной продажи, а это, по мнению союза, облегчает сбыт контрафакта и фальсификата. Производители такой косметики используют опасные для здоровья вещества и компоненты, в том числе для детей, а также влияющие на развитие плода беременных женщин, говорится в исследовании. 65% косметической продукции содержит опасные вещества, а в 76% случаев отсутствует информация о противопоказаниях, ссылается также «РИА Новости» на исследование.

Союз защиты прав потребителей указывает на проблему отсутствия разрешительного механизма выхода на рынок, а также эффективного надзора за установленными обязательными требованиями.

Эффективный механизм регулирования позволил бы блокировать продажу опасной продукции сразу на всей территории страны, а введение маркировки парфюмерии привело бы к снижению числа нарушений более чем в три раза, говорится в исследовании. Союз предлагает ввести ряд изменений в технический регламент Таможенного союза 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Речь идет, в частности, о введении запрета на использование «аббревиатуры, фантазийных наименований химических веществ», дополнить список запрещенных веществ и требования к информации для потребителей на русском языке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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