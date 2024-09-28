Россиян предупредили об опасных компонентах в косметике

Потребительский спрос сейчас смещается в сторону маркетплейсов и дистанционной продажи, а это, по мнению союза, облегчает сбыт контрафакта и фальсификата. Производители такой косметики используют опасные для здоровья вещества и компоненты, в том числе для детей, а также влияющие на развитие плода беременных женщин, говорится в исследовании. 65% косметической продукции содержит опасные вещества, а в 76% случаев отсутствует информация о противопоказаниях, ссылается также «РИА Новости» на исследование.