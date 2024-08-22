Роскачество выявило на маркетплейсах более 400 запрещенных БАД

Резкий рост аптечных продаж БАДов в России пришелся на начало пандемии коронавируса в 2020 г. По данным DSM Group, россияне купили на 7,2% больше такой продукции, чем в 2019 г., – 389 млн упаковок. В 2021–2022 гг. объем продаж рос на 2,3 и 2,7% соответственно, а в 2023 г. и незначительно сократился – на 0,5% к предыдущему году. Каждый год аптечная выручка увеличивалась двузначными показателями, достигнув по итогам прошлого года 127,6 млрд руб. Доля БАДов в общей структуре продаж российских аптек в 2023 г. составила 7,2% (для сравнения: в 2018 г. – 4,4%).