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Роскачество выявило на маркетплейсах более 400 запрещенных БАД

Ведомости

Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 биологически активных добавок (БАД), в составе которых содержатся запрещенные вещества. Об этом сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

По данным Роскачества, в составе БАД были заявлены запрещенные к использованию ашваганда (аитания снотворная), якорцы стелящиеся, эфедра, кава-кава (перец опьяняющий) и листья коки. Листья коки включены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России. За продажу вещества предусмотрена ответственность по статье 228.1 УК РФ. Кроме этого, уголовная ответственность предусмотрена по статье 234 УК РФ за реализацию кава-кава.

Более 60 000 БАД продавались на маркетплейсах без свидетельства о государственной регистрации, уточнили в ведомстве. На маркетплейсах также продаются БАДы с превышением порогов биологически активных веществ, прием которых может привести к передозировке.

Роскачество направило данные о выявленных нарушениях маркетплейсам. После проверки карточки товаров заблокированы на Ozon и «Яндекс.Маркет». Ведомство планирует вынести на рассмотрение государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции вопросы, связанные с многочисленными нарушениями продажи товаров, выдаваемых за БАД.

По информации Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 46% россиян покупали БАДы. В аптеках БАДы покупают 26% граждан, 13% – на маркетплейсах. В магазинах, специализирующихся на продажах данных препаратов, их покупают 8% россиян, в продуктовых магазинах их приобретают 7%, магазинах спортивного питания – 6%, косметики – 5%.

Резкий рост аптечных продаж БАДов в России пришелся на начало пандемии коронавируса в 2020 г. По данным DSM Group, россияне купили на 7,2% больше такой продукции, чем в 2019 г., – 389 млн упаковок. В 2021–2022 гг. объем продаж рос на 2,3 и 2,7% соответственно, а в 2023 г. и незначительно сократился – на 0,5% к предыдущему году. Каждый год аптечная выручка увеличивалась двузначными показателями, достигнув по итогам прошлого года 127,6 млрд руб. Доля БАДов в общей структуре продаж российских аптек в 2023 г. составила 7,2% (для сравнения: в 2018 г. – 4,4%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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