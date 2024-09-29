Миллион ливанцев могли покинуть свои дома из-за ударов Израиля
На фоне усиливающихся атак Израиля на территорию Ливана свои дома могли покинуть до 1 млн человек, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати после чрезвычайного заседания кабинета министров.
«Число перемещенных лиц... может достичь миллиона. Давайте не будем забывать о большом притоке с юга и из региона Бекаа на востоке Ливана», – приводит его слова AFP.
Интенсивные атаки Израиля могут стать причиной «худшего кризиса перемещения» в истории страны, добавил он.
Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что за последние две недели в Ливане погибли более 1000 человек, еще 6000 граждан получили ранения при авиаударах, передает Al Jazeera.
28 сентября сентября верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что на фоне боевых действий более 50 000 человек перебрались в Сирию из Ливана, еще более 200 000 граждан стали вынужденными переселенцами на территории республики.