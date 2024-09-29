Миллион ливанцев могли покинуть свои дома из-за ударов Израиля

28 сентября сентября верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что на фоне боевых действий более 50 000 человек перебрались в Сирию из Ливана, еще более 200 000 граждан стали вынужденными переселенцами на территории республики.