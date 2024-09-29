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Миллион ливанцев могли покинуть свои дома из-за ударов Израиля

Ведомости

На фоне усиливающихся атак Израиля на территорию Ливана свои дома могли покинуть до 1 млн человек, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати после чрезвычайного заседания кабинета министров. 

«Число перемещенных лиц... может достичь миллиона. Давайте не будем забывать о большом притоке с юга и из региона Бекаа на востоке Ливана», – приводит его слова AFP.

Интенсивные атаки Израиля могут стать причиной «худшего кризиса перемещения» в истории страны, добавил он.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что за последние две недели в Ливане погибли более 1000 человек, еще 6000 граждан получили ранения при авиаударах, передает Al Jazeera.

28 сентября сентября верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что на фоне боевых действий более 50 000 человек перебрались в Сирию из Ливана, еще более 200 000 граждан стали вынужденными переселенцами на территории республики. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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