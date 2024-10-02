Полиция задержала предполагаемого похитителя кенгурят из зоопарков
Правоохранители Ярославской области задержали подозреваемого в краже трех детенышей кенгуру из двух российских зоопарков. Один кенгуренок погиб, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Подозреваемый в похищении животных из Ярославского и Калужского зоопарков был задержан во Владимирской области.
«Один кенгуренок, тот, что помладше, вероятно, похищенный из Калужской области, погиб», – цитирует агентство собеседника.
Кенгурята пропали из зоопарков с разницей в два дня. В ночь на 27 сентября кенгуренок Крош исчез из Ярославского зоопарка, а 30 сентября из калужского парка птиц «Воробьи» украли двух кенгурят валлаби. В обеих областях расследуются уголовные дела о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ).
Дрессировщик Эдгар Запашный предположил в своем Telegram-канале, что кенгурят похитили по заказу от кого-то из «частников». Гендиректор калужского парка Андрей Ткаченко сообщил, что ущерб от кражи детенышей составил около 400 000 руб. Пропавшим кенгурятам было около полугода. Детеныши питались молоком матери и в неопытных руках их может ждать смерть, подчеркивал гендиректор учреждения.