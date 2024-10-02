Полиция задержала предполагаемого похитителя кенгурят из зоопарков

Дрессировщик Эдгар Запашный предположил в своем Telegram-канале, что кенгурят похитили по заказу от кого-то из «частников». Гендиректор калужского парка Андрей Ткаченко сообщил, что ущерб от кражи детенышей составил около 400 000 руб. Пропавшим кенгурятам было около полугода. Детеныши питались молоком матери и в неопытных руках их может ждать смерть, подчеркивал гендиректор учреждения.