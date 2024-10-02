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Полиция задержала предполагаемого похитителя кенгурят из зоопарков

Ведомости

Правоохранители Ярославской области задержали подозреваемого в краже трех детенышей кенгуру из двух российских зоопарков. Один кенгуренок погиб, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Подозреваемый в похищении животных из Ярославского и Калужского зоопарков был задержан во Владимирской области.

«Один кенгуренок, тот, что помладше, вероятно, похищенный из Калужской области, погиб», – цитирует агентство собеседника.

Кенгурята пропали из зоопарков с разницей в два дня. В ночь на 27 сентября кенгуренок Крош исчез из Ярославского зоопарка, а 30 сентября из калужского парка птиц «Воробьи» украли двух кенгурят валлаби. В обеих областях расследуются уголовные дела о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Дрессировщик Эдгар Запашный предположил в своем Telegram-канале, что кенгурят похитили по заказу от кого-то из «частников». Гендиректор калужского парка Андрей Ткаченко сообщил, что ущерб от кражи детенышей составил около 400 000 руб. Пропавшим кенгурятам было около полугода. Детеныши питались молоком матери и в неопытных руках их может ждать смерть, подчеркивал гендиректор учреждения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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