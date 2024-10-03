Суд продлил арест журналистке Надежде Кеворковой на месяц
Басманный суд Москвы на месяц продлил арест журналистке Надежде Кеворковой, сообщает ТАСС. Она обвиняется в оправдании терроризма.
Срок ареста Кеворковой истекал 6 октября. Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста до 6 ноября. Журналистке предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Максимальное наказание по этой части – до семи лет лишения свободы.
Кеворкову задержали 6 мая. Адвокат Калой Ахильгов говорил, что журналистке вменяют пост от 2018 г., где она разместила текст убитого в ЦАР коллеги Орхана Джемаля о нападении в Нальчике. Статья была написана в 2010 г.
Второй эпизод уголовного дела Кеворковой, по словам защитника, связан с оправданием деятельности «Талибана» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Текст был также размещен в Telegram-канале в 2021 г.
В мае Росфинмониторинг добавил Кеворкову в список террористов и экстремистов.