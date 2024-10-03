Суд продлил арест журналистке Надежде Кеворковой на месяц

Кеворкову задержали 6 мая. Адвокат Калой Ахильгов говорил, что журналистке вменяют пост от 2018 г., где она разместила текст убитого в ЦАР коллеги Орхана Джемаля о нападении в Нальчике. Статья была написана в 2010 г.