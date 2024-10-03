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Академик РАН Александр Бугаев умер в возрасте 77 лет

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На 78-м году жизни умер создатель высокочувствительных детекторов акустических и магнитостатических волн, академик Российской академии наук (РАН) Александр Бугаев, сообщает ТАСС со ссылкой на РАН.

Президент РАН Геннадий Красников назвал покойного выдающимся специалистом в области физики конденсированного состояния, информационных технологий и коммуникационных систем.

«На основе его работ были созданы многие приборы нового типа, среди которых высокочувствительные детекторы акустических и магнитостатических волн, СВЧ-резонаторы, генераторы и модуляторы, расширители и ограничители динамического диапазона», – говорится в соболезновании от имени Красникова.

По словам президента академии, Бугаев внес огромный вклад в разработку и производство молекулярно-электронных датчиков движения, включая сейсмографы, геофоны и другие подобные им приборы.

Александр Бугаев родился 25 августа 1947 г. в Горловке Донецкой области Украинской ССР. Выпускник Московского физико-технического института (МФТИ). Работал заведующим кафедрой вакуумной электроники МФТИ, заведующим лабораторией Института радиотехники и электроники РАН, заместителем директора НИИ электронной и ионной оптики, руководителем Центра открытых систем и высоких технологий МФТИ.

Являлся специалистом в области элементной базы, информатики и математического моделирования полупроводниковых и твердотельных устройств обработки информации. Автор более 150 научных работ и изобретений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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