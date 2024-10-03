Академик РАН Александр Бугаев умер в возрасте 77 лет

«На основе его работ были созданы многие приборы нового типа, среди которых высокочувствительные детекторы акустических и магнитостатических волн, СВЧ-резонаторы, генераторы и модуляторы, расширители и ограничители динамического диапазона», – говорится в соболезновании от имени Красникова.