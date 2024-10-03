Академик РАН Александр Бугаев умер в возрасте 77 лет
На 78-м году жизни умер создатель высокочувствительных детекторов акустических и магнитостатических волн, академик Российской академии наук (РАН) Александр Бугаев, сообщает ТАСС со ссылкой на РАН.
Президент РАН Геннадий Красников назвал покойного выдающимся специалистом в области физики конденсированного состояния, информационных технологий и коммуникационных систем.
«На основе его работ были созданы многие приборы нового типа, среди которых высокочувствительные детекторы акустических и магнитостатических волн, СВЧ-резонаторы, генераторы и модуляторы, расширители и ограничители динамического диапазона», – говорится в соболезновании от имени Красникова.
По словам президента академии, Бугаев внес огромный вклад в разработку и производство молекулярно-электронных датчиков движения, включая сейсмографы, геофоны и другие подобные им приборы.
Александр Бугаев родился 25 августа 1947 г. в Горловке Донецкой области Украинской ССР. Выпускник Московского физико-технического института (МФТИ). Работал заведующим кафедрой вакуумной электроники МФТИ, заведующим лабораторией Института радиотехники и электроники РАН, заместителем директора НИИ электронной и ионной оптики, руководителем Центра открытых систем и высоких технологий МФТИ.
Являлся специалистом в области элементной базы, информатики и математического моделирования полупроводниковых и твердотельных устройств обработки информации. Автор более 150 научных работ и изобретений.