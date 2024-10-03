Препарат для профилактики ВИЧ станет доступным в 120 странах по низкой цене

Компания рассказала, что подписала соглашения с шестью производителями о производстве и продаже ленакапавира в 120 странах с «высоким уровнем заболеваемости и ограниченными ресурсами». В частности, это страны Южной Африки и Таиланд. Критики кампании заявили, что эта сделка «обходит стороной» многие страны с высоким бременем ВИЧ, особенно в Латинской Америке, и призвали к прозрачности в отношении точного ценообразования.