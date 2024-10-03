Препарат для профилактики ВИЧ станет доступным в 120 странах по низкой цене
Препарат для профилактики ВИЧ ленакапавир станет доступным по низкой цене в 120 странах с низким и средним уровнем дохода. Компания Gilead Sciences объявила о сделке по производству непатентованных версий препарата, сообщает The Guardian.
Компания рассказала, что подписала соглашения с шестью производителями о производстве и продаже ленакапавира в 120 странах с «высоким уровнем заболеваемости и ограниченными ресурсами». В частности, это страны Южной Африки и Таиланд. Критики кампании заявили, что эта сделка «обходит стороной» многие страны с высоким бременем ВИЧ, особенно в Латинской Америке, и призвали к прозрачности в отношении точного ценообразования.
Ленакапавир, вводимый в виде инъекций два раза в год, показал высокие результаты в профилактике ВИЧ. Это позволило остановить заражение в ходе испытания с участием женщин в Южной Африке и Уганде и обеспечило почти полную защиту во втором испытании, в котором в основном участвовали мужчины из Аргентины, Бразилии, Мексики, Перу, Южной Африки, Таиланда и США.
Прошедший тесты в качестве средства для лечения ВИЧ ленакапавир продается в США под названием Sunleca по цене $42 250 в год.
Препарат от ВИЧ может стоить всего $40 в год для каждого пациента, сообщает Gilead Sciences.
Производителями препаратов от ВИЧ являются индийские компании Dr Reddy’s Laboratories, Emcure Pharmaceuticals и Hetero Labs, а также американское подразделение Viatris Mylan, египетская Eva Pharma и пакистанская Ferozsons Laboratories.
Gilead Sciences заявила, что к концу этого года начнет подавать заявки на получение глобального разрешения на применение ленакапавира в качестве профилактического средства от ВИЧ.