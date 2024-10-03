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Препарат для профилактики ВИЧ станет доступным в 120 странах по низкой цене

Ведомости

Препарат для профилактики ВИЧ ленакапавир станет доступным по низкой цене в 120 странах с низким и средним уровнем дохода. Компания Gilead Sciences объявила о сделке по производству непатентованных версий препарата, сообщает The Guardian.

Компания рассказала, что подписала соглашения с шестью производителями о производстве и продаже ленакапавира в 120 странах с «высоким уровнем заболеваемости и ограниченными ресурсами». В частности, это страны Южной Африки и Таиланд. Критики кампании заявили, что эта сделка «обходит стороной» многие страны с высоким бременем ВИЧ, особенно в Латинской Америке, и призвали к прозрачности в отношении точного ценообразования.

Ленакапавир, вводимый в виде инъекций два раза в год, показал высокие результаты в профилактике ВИЧ. Это позволило остановить заражение в ходе испытания с участием женщин в Южной Африке и Уганде и обеспечило почти полную защиту во втором испытании, в котором в основном участвовали мужчины из Аргентины, Бразилии, Мексики, Перу, Южной Африки, Таиланда и США.

Прошедший тесты в качестве средства для лечения ВИЧ ленакапавир продается в США под названием Sunleca по цене $42 250 в год.

Препарат от ВИЧ может стоить всего $40 в год для каждого пациента, сообщает Gilead Sciences.

Производителями препаратов от ВИЧ являются индийские компании Dr Reddy’s Laboratories, Emcure Pharmaceuticals и Hetero Labs, а также американское подразделение Viatris Mylan, египетская Eva Pharma и пакистанская Ferozsons Laboratories.

Gilead Sciences заявила, что к концу этого года начнет подавать заявки на получение глобального разрешения на применение ленакапавира в качестве профилактического средства от ВИЧ.

5 августа врачи сообщали об удачных испытаниях ленакапавира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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