Явка на референдуме по АЭС в Казахстане приблизилась к 40%
Явка граждан на референдум по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане к полудню 6 октября превысила 39%, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.
«По состоянию на 12:00 [10:00 мск] 6 октября 2024 года бюллетени получили 39,23 % от общего количества граждан, включенных в списки», – говорится на сайте ЦИК.
Голосование проходит 6 октября в 20 субъектах страны. В Астане, по данным избиркома, в процедуре приняли участие 41,93% избирателей, а в Алма-Ате проголосовали 11,88% граждан. На 358 участках референдума в местах временного пребывания граждан голосование завершено, добавили в ЦИК.
Доверить стройку АЭС, если ее поддержат граждане, необходимо международному консорциуму, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, который также принял участие в референдуме.
Президент республики еще 1 сентября 2023 г. предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС в стране. Тогда он отметил две основные точки зрения на этот вопрос. По одной из них республика, будучи крупнейшим мировым производителем урана, должна иметь свою АЭС, а по другой – «есть опасения касательно безопасности атомных станций». Ряд специалистов предлагают строить АЭС с малыми реакторами, говорил Токаев.
В случае положительного ответа большинства казахстанцев на вопрос об АЭС ее возведение поможет решить проблему дефицита электроэнергии в стране, писали «Ведомости». Противники же реализации проектов АЭС указывают на экологические риски, ссылаясь на негативные последствия использования территории республики для советских ядерных испытаний под Семипалатинском в 1949–1989 гг., а также угрозу усиления «зависимости» от России в случае строительства станции по дизайну атомщиков из РФ.
Стоимость возможного возведения АЭС в Казахстане оценивалась гендиректором ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимуром Жантикиным в $10–15 млрд.