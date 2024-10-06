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Явка на референдуме по АЭС в Казахстане приблизилась к 40%

Ведомости

Явка граждан на референдум по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане к полудню 6 октября превысила 39%, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.

«По состоянию на 12:00 [10:00 мск] 6 октября 2024 года бюллетени получили 39,23 % от общего количества граждан, включенных в списки», – говорится на сайте ЦИК. 

Голосование проходит 6 октября в 20 субъектах страны. В Астане, по данным избиркома, в процедуре приняли участие 41,93% избирателей, а в Алма-Ате проголосовали 11,88% граждан. На 358 участках референдума в местах временного пребывания граждан голосование завершено, добавили в ЦИК. 

Доверить стройку АЭС, если ее поддержат граждане, необходимо международному консорциуму, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, который также принял участие в референдуме. 

Президент республики еще 1 сентября 2023 г. предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС в стране. Тогда он отметил две основные точки зрения на этот вопрос. По одной из них республика, будучи крупнейшим мировым производителем урана, должна иметь свою АЭС, а по другой – «есть опасения касательно безопасности атомных станций». Ряд специалистов предлагают строить АЭС с малыми реакторами, говорил Токаев.

В случае положительного ответа большинства казахстанцев на вопрос об АЭС ее возведение поможет решить проблему дефицита электроэнергии в стране, писали «Ведомости». Противники же реализации проектов АЭС указывают на экологические риски, ссылаясь на негативные последствия использования территории республики для советских ядерных испытаний под Семипалатинском в 1949–1989 гг., а также угрозу усиления «зависимости» от России в случае строительства станции по дизайну атомщиков из РФ.

Стоимость возможного возведения АЭС в Казахстане оценивалась гендиректором ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимуром Жантикиным в $10–15 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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