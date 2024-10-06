Российский турист умер в турецкой Аланье
По сообщению издания, мужчина почувствовал себя плохо после того, как позагорал на лежаке. Врачи прибыли по вызову в отель в районе Окурджалар, но спасти его не удалось. Причина смерти не уточняется. Ему было 55 лет.
В конце июля стало известно о гибели при аварии мотоблогера из России Татьяны Озолиной (МотоТаня) в районе города Милас в турецкой провинции Мугла. Озолина столкнулась с турецким мотоблогером Онуром Обутой на трассе Милас - Сёке на мосту Сарычай.
В результате столкновения Обут получил серьезные травмы и был доставлен в государственную больницу Миласа. Озолина скончалась на месте.
У мотоблогера было около 5 млн подписчиков в TikTok, 2 млн на YouTube и 1 млн в Instagram