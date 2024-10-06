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Российский турист умер в турецкой Аланье

Ведомости

Россиянин Сергей Перепелица умер в Аланье, сообщает местное издание Gercek Alanya.

По сообщению издания, мужчина почувствовал себя плохо после того, как позагорал на лежаке. Врачи прибыли по вызову в отель в районе Окурджалар, но спасти его не удалось. Причина смерти не уточняется. Ему было 55 лет.

В конце июля стало известно о гибели при аварии мотоблогера из России Татьяны Озолиной (МотоТаня) в районе города Милас в турецкой провинции Мугла. Озолина столкнулась с турецким мотоблогером Онуром Обутой на трассе Милас - Сёке на мосту Сарычай.

В результате столкновения Обут получил серьезные травмы и был доставлен в государственную больницу Миласа. Озолина скончалась на месте.

У мотоблогера было около 5 млн подписчиков в TikTok, 2 млн на YouTube и 1 млн в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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